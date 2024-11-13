〈能源盤後〉原油上漲 3個交易日來首見 但需求前景仍令人擔憂

鉅亨網編譯許家華 2024-11-13 06:12

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在市場因需求前景擔憂而連續走跌後，原油期貨周二 (12 日) 收高，交易者繼續權衡川普勝選的影響，以及石油輸出國組織 (OPEC) 下調今明兩年原油需求增長前景，最終油價收在近盤中高點，WTI 原油回到每桶 70 美元下方。

能源商品價格

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12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 8 美分或 0.1%，收每桶 68.12 美元，盤中高點達 69.13 美元。周一 WTI 原油價格下跌 3.3%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 6 美分，漲幅接近 0.1%，收每桶 71.89 美元。周一 Brent 原油價格下跌 2.8%。

12 月交割汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 1.96 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.21 美元。

12 月交割天然氣價格下跌近 0.5%，收每百萬 Btu 2.91 美元。

市場驅動力

Hummingbird Capital 管理合夥人 Matthew Polyak 表示：「由於需求情緒低迷，油價一直承壓。」根據路透報導，他引述海關總署最新數據指出，今年 10 月中國進口原油 1053 萬桶 / 日，較去年同期下降 9%。

OPEC 周二發布月報，引用今年前三季的最新數據，將 2024 年全球石油需求成長預測下調 10.7 萬桶 / 日，即降至 180 萬桶 / 日。OPEC 預計 2025 年需求將成長 150 萬桶 / 日，也較 10 月的預測下調 10.3 萬桶 / 日。

然而，近幾個月來，OPEC 雖下調需求成長預期，但仍比國際能源總署 (IEA) 樂觀。IEA 上個月預計今年需求成長將低於 90 萬桶 / 日，明年需求成長也僅 100 萬桶 / 日左右。IEA 將於周四發布最新月度報告。

同時，標普全球大宗商品洞察發布最新的普氏能源 OPEC+ 調查，顯示 10 月 OPEC+ 的原油產量較上月增加 3 萬桶 / 日，利比亞產量雖然大幅反彈，但哈薩克、伊拉克和伊朗產量減產「很大程度上抵消了此一反彈。」

調查顯示，總體而言，OPEC+ 10 月的產量比該組織的目標高出 16.9 萬桶 / 日。標普全球商品洞察報告指出，未能完全遵守生產目標可能「繼續破壞 OPEC+ 內部的關係」。

在中國需求不溫不火、美洲非 OPEC + 國家產量增加、對 2025 年供應過剩的擔憂以及中東和歐洲戰爭造成巨大波動，同時川普勝選的情況下，OPEC + 正戮力為價格設定下限，同時保持其市佔。

周一 WTI 油價跌逾 3%，收在每桶 70 美元以下，Brent 原油下跌 2.8%。川普當選後美元走強，令石油和其他美元計價的大宗商品承壓。

儘管如此，City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「原油走疲與擔憂需求前景疲軟且 2025 年供應增長加速的情緒更相關」，而非僅僅是因為其他市場的避險情緒而拋售。

OPEC 撤回減產措施的計畫一延再延後，預計也互慢慢釋出壓下的供應量，同時美國鑽探活動也可能因川普上任而急劇增加，這可能解釋為「2025 年及其後非 OPEC 供應的增加。」

Razaqzada 表示，隨著川普獲勝，地緣政治風險溢價也「被定價」，理由是川普承諾結束戰爭。「市場似乎相信他促使中東、俄烏之間達成和平協議。」