紐約Fed調查：10月消費者通膨預期、債務拖欠風險雙雙降低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-13 03:10

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美國紐約聯準銀行 (New York Fed) 周二 (12 日) 公布最新調查顯示，美國消費者在 10 月的通膨預期略有下滑、個人收入展望保持穩定，與此同時對就業市場信心也有所增強。值得注意的是，調查還顯示消費者認為債務拖欠風險降低，此為 5 個月來首降。

具體來看，消費者對未來一年通膨預期下滑 0.1 個百分點至 2.9%，為 2020 年 10 月以來新低；未來三年的通膨預期下滑 0.2 個百分點至 2.5%；五年通膨預期下滑 0.1 個百分點至 2.8%。

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分析指出，調查結果應該能讓聯準會 (Fed) 鬆一口氣，因為消費者的通膨預期保持穩定，而這是 Fed 在決定以多快速度降息的一個觀察重點。雖然這種情緒調查並非科學預測，但有助了解未來消費者行為，因為預期能夠自我實現。

另外，預估通膨加劇的消費者通常傾向加薪，因此可能導致經濟學家所說的薪資 - 物價螺旋上升，即面臨更高薪資的雇主會漲價以維持利潤率。

另據克里夫蘭聯準銀行 (Cleveland Fed) 通膨研究中心 (Center for inflation Research) 數據，儘管消費者預料通膨將放緩，但美國商界領袖預估通膨在今年第四季將有所升溫。具體來看，企業執行長們預估未來一年通膨預期為 3.8%，高於 7 月的 3.4%。

除了通膨之外，調查還顯示 10 月企業未來一年的獲利成長預期中值維持在 2.8% 不變，這一數字今年一直在 2.7% 至 3% 區間窄幅波動。該數據對勞動力成本預測有一定的確定性。

至於就業市場方面，10 月消費者對勞動力市場預期有所改善，認為失業率上升和失業的可能性降低，倘若遭到解雇再找到新工作的可能性更高。

具體來看，消費者預估未來一年失業率上升的可能性降至 34.5%，為 2022 年以來新低；未來一年失業的可能性僅 13%，為今年 1 月以來新低。與此同時，失業後找到新工作的可能性升至 56%，創一年以來新高，比 9 月成長 3.3 個百點，也是自 2021 年 5 月以來最大增幅。

另外物價方面，10 月受訪者中位數認為，未來一年汽油價格可能是漲 3.4%，為兩年來新低、食品通膨預期則降至新冠疫情前新低，而租金通膨預期降至 5.9%、房價成長預期中值維持在 3% 不變。