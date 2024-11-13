激進投資人施壓 傳輝瑞考慮出售醫院藥品業務

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-13 01:00

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路透周二 (12 日) 援引知情人士消息報導，美國製藥巨擘輝瑞 (Pfizer) 正考慮出售其醫院藥品部門。據了解，這家藥廠一直受到激進投資人 Starboard Value 的壓力，希望分拆非核心資產。

輝瑞 2015 年斥資約 170 億美元收購 Hospira，成立現在名為「Pfizer Hospital」的部門。據悉，輝瑞已經聘請高盛評估潛在買家的初步興趣，其中包括私募股權公司和其他製藥公司。

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消息人士稱，該業務可能價值約數十億美元，稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 接近 5 億美元，不過交易無法保證達成，輝瑞可能選擇保留該部門。對上述消息，輝瑞與高盛拒絕置評請求。

輝瑞在收購 Hospira 之後，專門生產抗生素和其他用於醫院的無菌注射藥物，與此同時將生物相似藥業務與學名藥部門合併。2017 年，輝瑞出售透過收購取得的醫院輸液系統業務。

截至 2023 年底，總部位於紐約的輝瑞持有 615 億美元的長期債務，該公司一直在分拆非核心業務和公司股權以減少債務負擔。去年 10 月，輝瑞出售英國消費者保健集團赫力昂 (Haleon) 價值約 32.6 億美元的股份。

目前輝瑞執行長博爾拉 (Albert Bourla) 正面臨來自激進投資人 Starboard Value 的壓力。Starboard 批評輝瑞高層在大型收購上支出過多，且未能從這些交易或公司內部研發中生出有賺頭的新藥。