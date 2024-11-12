〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人聚焦通膨數據

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-12 22:40

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美股主要指數周二 (12 日) 平盤波動，投資人焦點從美國大選轉移到本周即將出爐的關鍵通膨數據，以尋找有關美國經濟和貨幣政策前景的蛛絲馬跡。

截稿前，道瓊工業指數漲近 60 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.2%。

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另外先前受惠川普勝選而股價大漲的美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周二盤前挫跌逾 2%。儘管如此，「川普交易」仍在發揮作用，美國公債走跌、美元觸及一年新高，彼特必徘徊在略低於 9 萬美元的水準。

Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 說：「如果我們開始徵收關稅，如果我們進行所謂的驅逐，就會產生直接的通膨影響，從而導致債券殖利率上升。」他表示，公債殖利率整體走高可能在某個時點開始產生負面影響，尤其是在股市估值處於高點之際。

眾議員瓦爾茲 (Mike Waltz) 認為中國對美國的威脅比其他任何國家都大，他有望成為國家安全顧問。被稱為「邊境沙皇」的霍曼 (Tom Homan) 將主管主管邊境事務，他曾在川普第一任期內實施嚴厲的移民政策而受到批評。

Thozet 認為，在川普明年 1 月就職之前，將處於一段對他政策措施的實施存在某種形式的不確定性時期。

與此同時，定於本周三 (13 日) 公布的美國通膨數據可能決定聯準會 (Fed) 下個月是否會再次降息。不包括食品和能源的核心消費者物價指數，預估將與 9 月份的月增和年增幅相同。

截至台北時間周二（12 日）22 時許：

焦點個股：

家得寶 (HD-US) 早盤股價上漲 1.57%，至每股 414.70 美元

美國最大居家裝修零售商家得寶 (Home Depot) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至 10/27) 財報，受惠專業承包商強勁需求以及颶風相關支出提振，該季營收、獲利均高於分析師預期、同店銷售降幅也比市場預期的低，與此同時還上修全年財測。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.13%，至每股 224.53 美元

歐盟監管機構周二向蘋果表示，該公司的地緣阻隔 (Geo-Blocking) 作法可能違反消費者保護法，要求一個月內給出補救承諾，否則將面臨監管機構執法。這家 iPhone 製造商在歐盟面臨的監管問題又增添一筆。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 3.80%，至每股 336.69 美元

摩根士丹利稱，市場對特斯拉在自動駕駛、能源及 AI 領域的潛力充滿期待，該公司股價明年可望衝擊 500 美元。馬斯克從一個政治「局外人」崛起為政策制定的潛在關鍵人物，或在某種程度上加速特斯拉的發展。馬斯克的影響力正迅速增加。若美國在未來朝著電動車、自動駕駛、機器人和再生能源獨立的方向邁進，特斯拉或將在這一進程中扮演關鍵角色。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：