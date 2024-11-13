傳ValueAct大手筆砸10億美元入股Meta

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-13 02:30

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路透周二 (12 日) 援引知情人士消息報導，ValueAct Capital 已投資 10 億美元入股臉書母公司 Meta Platforms，不過目前並未推動該公司進行重大改革。

報導指出，ValueAct 近幾周一直在增持 Meta 股份，目前與對雲端運算軟體公司 Salesforce(CRM-US) 的押注並列，成為該公司最大的兩筆投資。

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這家投資估公司和 Meta 進行討論，但目前尚不清楚討論的層級和提出的意見。截稿前，Meta(META-US) 周二盤中股價小跌 0.04%，每股暫報 582.96 美元，市值報 1.47 兆美元，消息對股價影響不大。

知情人士稱，ValueAct 持有新股並不被認為是一種激進立場，所以不會讓 Meta 高層和董事會作出重大改變。

本周稍晚，投資經理將公布其 13F 持倉文件，披露他們在第三季的持股部位，Meta 的股份也將顯示在 ValueAct 的這份文件中。然而最近幾周，ValueAct 的 Meta 持股急遽成長。

據了解，ValueAct 此前曾投資微軟 (MSFT-US)，希望該公司改善業績，隨後在 2013 年獲得一個董事會席次。與其他激進投資人相比，ValueAct 引以為傲的是它能在鎂光燈之外與公司高層和董事會合作，在不威脅到嘈雜的董事會挑戰情況下達成解決方案。