歐盟要求蘋果解除媒體服務區域限制 否則將採取執法措施

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-12 21:33

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歐盟監管機構周二 (12 日) 向蘋果表示，該公司的地緣阻隔 (Geo-Blocking) 作法可能違反消費者保護法，要求一個月內給出補救承諾，否則將面臨監管機構執法。這家 iPhone 製造商在歐盟面臨的監管問題又增添一筆。

歐盟執委會聲明表示，已在一些蘋果媒體服務 (Apple Media Services) 包括 App Store、Apple Arcade、Music、iTunes Store、Books、Podcasts 會根據用戶地理位置限制內容作法，這項作法可能違反歐盟法規，若蘋果未能解決當局擔憂，歐盟各國監管機構將採取執法措施。

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聲明指出，蘋果媒體服務只允許用戶使用他們註冊蘋果帳戶國家發行的支付卡片，而且 App Store 還會阻止用戶下載其他國家提供的應用程式。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 表示：「我們正在加大打擊地緣阻隔的力道。任何公司、無論規模大小，都不應該基於國籍、居住地或辦公地點不公平的歧視用戶。」