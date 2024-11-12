「股漲」近尾聲？ 法人：重研發的創新科技股 2023年與2024年平均漲幅6成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-12 15:26

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美國大選結果底定，此結果牽動全球股市後市，不少投資人擔心自 2023 年 Fed 停止升息以來，美股的多頭漲勢可能近尾聲，連帶影響與美股連動大的台股表現。根據統計，整體上市櫃公司過去三年研發費用佔營收比重的中位數是 2.64%，其中研發費用佔營收比例高過中位數的公司，其 2023 年與 2024 年以來的平均漲幅達 60.43%，勝過低於中位數的公司之平均 51.90%。

台股大盤今 (12) 日在台積電領跌、權值股普遍走弱下，下跌 547.872 點或 2.33%，收最低 22981.77 點，跌破月線及 23000 點整數關。川普 2.0 是否真讓台股上週的漲勢走到尾聲？

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在今年的美國大選中，川普從科技界中取得了不同尋常的支持，除了世界首富馬斯克，還有億萬富翁大衛 · 薩克斯（David Sacks）和查馬斯 · 帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）等知名創投人物也紛紛支持川普勝選，川普再度重返白宮，美股各大指數全面走高。

而川普的大金主馬斯克（Elon Musk），單日財富就增長 265 億美元，許多科技業巨頭也都受惠， 2025 年 1 月下旬新任總統就職典禮後，將進入川普 2.0 時代，7 巨頭中，特斯拉將是最大贏家。川普此前承諾取消現任政府的許多政策主要方向為減稅，有助拉升企業獲利。近期台廠莫不緊盯加徵關稅、墨西哥製造等關稅議題，目前台 ODM 廠在墨國的主力製造產能，多集中在伺服器／高速運算及汽車電子相關產品。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，儘管美國大選後新局在短期內仍可能存在不確定性，然而就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，因為全球 AI 科技投資浪潮已成市場共識，其中走在浪尖上的「創新科技」，可望持續引領股市投資浪潮。

張繼文指出，大選等政治事件的影響大多是一時的，股市長期來說仍將回到企業成長的基本面，因此找出「未來具成長底氣」的潛力公司將是長期勝出的關鍵，其中研發費用投入將會是長期表現勝出的重要指標。根據統計，整體上市櫃公司過去三年研發費用佔營收比重的中位數是 2.64%，其中研發費用佔營收比例高過中位數的公司，其 2023 年與 2024 年以來的平均漲幅達 60.43%，勝過低於中位數的公司之平均 51.90%，代表研發活動投入愈多時，長期平均而言有機會為公司帶來較佳的營運績效，公司的價值和股價也會隨之提升。

00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金經理人林怡君進一步指出，台股以電子科技股占比高，長期來說科技股向上潛力不容小覷，如何從中找出創新科技「研發」的領頭羊？除了詳讀財報仔細分析，一個更簡單的方式就是透過追蹤「創新科技」類型指數的 ETF 來參與。

舉例來說，獨特採用「研發費用」選股的 00935 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，成分股近三年研發費用佔營收比平均達 7%，分別高出加權及電子類指數成分股的平均 2.58% 與 3.61% 不少，若回顧其成分股近三年股價表現，臺灣創新科技 50 指數成分股之近三年平均漲幅達 96.17%，遠高於加權指數的 34.34% 與電子類指數的 53.78%，有研發撐腰的個股，股價爆發力可望傲視群雄。