國泰投信：台股短線遇亂流補倉好時機 後市仍看多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 15:24

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受到台積電晶片將停供中國消息和美國川普政策效應影響，電子股走弱拖累台股表現，大盤今 (13) 日一度重回 23000 點關卡，最終仍不敵賣壓跌逾百點收在 22860 點；對此，國泰投信表示，第四季回歸基本面，上市櫃企業陸續公布第三季財報，普遍表現超出預期，營收亮眼，後市仍看多，因此，短線出現震盪都是補倉好時機。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，台灣 9 月景氣燈號亮出代表熱絡的「黃紅燈」，且多數指標仍處於穩定至熱絡狀態，顯示結構相對健康，台股行情可樂觀期待。

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另外，隨著基本面復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率分別上修至 40% 及 16%，從長線來看電子產業仍是台股頂梁柱，受惠 AI 相關高成長動能之族群有望持續支撐台股後市表現。

游日傑補充，國泰永續高股息 (00878-TW) 有近 6 成的科技股及 2 成的金融股，產業配置均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，科技股方面如 IC 設計龍頭聯發科，晶圓代工大廠聯電及封測巨擘日月光都是其成分股，相較於去年同期，10 月三家企業之營收紛紛寫下新高，且 AI 話題持續發燒，明年訂單量有望再成長。

金融股方面，14 家金控 10 月自結獲利全數揭曉，今年以來累計至 10 月總計稅後純益高達 5369 億元，年增近 48%；國泰 00878 成分股中就有國泰金、富邦金、元大金、中信金、永豐金、兆豐金、第一金等多家金控，有機會帶動金融產業輪動上漲行情。