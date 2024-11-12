〈焦點股〉電動車、儲能ETF匯聚人氣 這2檔續創掛牌來新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-12 12:02
美國總統大選落幕，「川普交易」持續陷入狂熱，帶動電動車及儲能相關 ETF 匯聚人氣，包括新光標普電動車 (00925-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、富邦未來車 (00895-TW)，市價已連漲多日，今 (12) 日仍舊獲得資金點火，交投熱烈，其中，00893、00895 雙雙創下掛牌以來的新高價。
00893 今天盤中上漲 2.6%，市價最高來到 25.66 元，改寫掛牌以來的新高，累計近 5 個交易日以來已大漲 12%；00895 一度上漲 1.28%，最高來到 32.37 元，同創掛牌以來新高；00925 盤中亦勁揚 3.15%，衝上 18 元，創波段新高，近 5 個交易日累計漲幅也達 1 成。
鋰電池被稱之為電動車的心臟，「得電池者得天下」，因此，中信電池及儲能 (00902-TW) 也受到投資人的青睞，盤中一度勁揚超過 4%，市價最高來到 11.09 元，為一個月來的高點。
全球電動龍頭大廠特斯拉 (Tesla) 第三季繳出超乎市場預期的成績單，執行長馬斯克重申，計劃在 2025 年上半年推出價格低於 3 萬美元的平價電動車型，並強調 2025 年特斯拉汽車銷量將成長 20~30%。
新光標普電動車 ETF 經理人劉恆誌認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來特斯拉及其他歐美車廠，若有更多「平價電動車」上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，加上電動車將繼續朝往「全自駕」趨勢發展加快，以及 AI 加速推動智慧汽車革命，將持續帶動全球車用電子配備轉型升級，預估未來電動車操控效能、乘座體驗將不同以往，有助於全球電動車相關供應鏈銷售滲透率拉升，激勵銷售動能向上，股價中長線仍大有可為。
00893 自 2021 年 7 月 1 日掛牌上市，前三大成分股為特斯拉 20.39%、輝達 14.99%、AMD 13.29%，最新淨值為 25.33 元。觀察 00893 績效表現，近 3 個月累計報酬 5.55%、近 6 個月 12.23%、近 1 年 36.77%。
00895 自 2021 年 8 月 12 日掛牌上市，前三大成分股為輝達 24.84%、台積電 14.49%、特斯拉 13.24%，最新淨值為 32.03 元。觀察 00895 績效表現，近 3 個月 6.67%、近 6 個月 22.58%、近 1 年 71.90%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 川普完全執政 國泰世華林啟超：川普交易熱過頭後提防川劇變臉
- 隨著比特幣價格飆破紀錄 流入現貨ETF資金也寫新高
- 〈焦點股〉多檔海外ETF行情火熱 00757漲近2%創新高挑戰百元
- 特斯拉平價EV快來了 電動車ETF股價催油門
下一篇