〈焦點股〉電動車、儲能ETF匯聚人氣 這2檔續創掛牌來新高

00893 今天盤中上漲 2.6%，市價最高來到 25.66 元，改寫掛牌以來的新高，累計近 5 個交易日以來已大漲 12%；00895 一度上漲 1.28%，最高來到 32.37 元，同創掛牌以來新高；00925 盤中亦勁揚 3.15%，衝上 18 元，創波段新高，近 5 個交易日累計漲幅也達 1 成。