COP29遇上川普2.0剉咧等？富蘭克林傳授2招趨吉避凶 搭上氣候主題順風車

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-11 14:10

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聯合國氣候峰會 (COP29) 今 (11) 日至 22 日於亞塞拜然首都巴庫登場，重要議程包括氣候融資、化石燃料轉型、碳市場規則、加強國家自定貢獻 (NDC) 的氣候承諾等。富蘭克林證券投顧指出，參考 2023 年氣候峰會 (11/30~12/12) 經驗，氣候峰會後一個月史坦普全球乾淨能源指數上漲 5.97%、後六個月上漲 9.44%，顯示氣候峰會可視為是驅動氣候變遷主題投資的一大觸媒，建議投資人採取 2 大策略：全球化布局，及精選「美國製造」受惠標的，可望立於不敗之地。

富蘭克林證券投顧表示，氣候峰會是敦促各國採取氣候行動的重要場合，儘管川普勝選可能讓今年達成重要協議的難度升高，但根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務 (C3S) 追蹤 (11/7)，2024 年全球平均溫度預估將比工業化前時期高出至少 1.55 度、將是史上最熱的一年，顯示全球面臨升溫控制及極端氣候威脅之嚴峻，並不會因為選舉或政治議題而改變。預期川普 2.0 可能會減緩美國應對氣候變遷的行動速度，但不會改變全球淨零排放的方向。

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富蘭克林證券投顧表示，著眼今年以來乾淨能源產業股價已遭受龐大的壓力，市場已部分提前反應共和黨贏得選舉後的監管環境可能出現變化的利空。面臨短線逆風猶存、中長期結構性趨勢不變之際，建議已進場投資人耐心續抱等待利空出盡的反彈，空手者可採分批加碼及大額定期定額策略，透過全球氣候變遷股票型基金掌握長線淨零轉型商機。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格 · 卡麥隆表示，在共和黨全面執政的政治版圖下，未來可能會推動嚴重阻礙乾淨能源倡議的立法，但要完全取消通膨削減法案 (IRA) 將是一項艱鉅的任務，涉及可能持續數年的法律挑戰。預期共和黨可能會針對法案中缺乏成本競爭力、嚴重仰賴補貼及創造有限就業機會的內容進行削減或廢除，反之，對於具備生產成本較低且有助於就業機會的產業 (尤其是共和黨州)，預期受到的影響將相對較小。

克雷格 · 卡麥隆指出，面對川普 2.0 對氣候變遷主題的風險與機會，採取兩策略因應:

(1) 全球化布局，避開易受川普政策影響的領域: 例如未來川普政府可能透過行政命令限制新的離岸風力發電審批，我們在離岸風力發電的布局將側重在我們最有信心的區域，例如英國。