看好「川」劇上演！摩根資產管理：減稅可望利多美亞股 建議多元分散投資
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-07 15:42
美國大選結果揭曉，在共和黨可能全面執政的情況下，市場預期美國明年的通膨壓力將因關稅政策調整而變大，這不但會影響到聯準會的貨幣決策，更會牽動到投資人在未來的投資策略。摩根資產管理今 (7) 日表示，川普的減稅政策向來利好美國股市，且在 AI 浪潮帶動下，亞洲股市也有潛在的投資機會；但因為川普可能對全球加徵關稅並促成通膨上升預期，提醒投資人須更重視多元分散。
摩根資產管理表示，根據歷史經驗，選舉對美國股市與其他資產的影響微乎其微，真正的關鍵還是在經濟增長與貨幣政策，所以堅持多元分散並採取長期投資，才是面對新世界重啟後的最佳投資策略。
摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，就過往經驗顯示，在大選不確定消除後多有利美股表現，加以共和黨政策傾向減稅、放寬監管等政策偏好，均有助於企業獲利動能和投資氛圍。然因川普不可預測性相對較高，加以貿易關稅戰及通膨預期可能拉高，短期來說，這些都可能會引發市場波動，而且在擴張性政策預期及財政赤字的擔憂下，也有可能會推升美債殖利率，並使市場在短線內進入震盪。
不過就中長期而言，美國經濟軟著陸及聯準會漸進式寬鬆順風環境，加以 AI 人工智慧資本支出浪潮延續，均將有利股債多元化布局投資契機，伴隨美股在今、明兩年企業獲利延續兩位數增長，因此可留意科技成長和景氣循環類股的投資機會；而在 AI 浪潮下，東北亞的科技出口重鎮與台灣均可受到青睞。
摩根資產管理表示，在債市方面，由於川普的減稅與財政政策均有可能促使美國債務增加，因此在公債投資上，目前相對偏好較短存續期間的標的，以及收益較具吸引力的非投資等級債。
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