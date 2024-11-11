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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TransDigm集團(TDG-US)EPS預估下修至37.55元，預估目標價為1,525.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對TransDigm集團(TDG-US)做出2025年EPS預估：中位數由38.54元下修至37.55元，其中最高估值42.1元，最低估值36.33元，預估目標價為1,525.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值42.1(42.1)46.6154.44
最低值36.33(36.33)41.2246.95
平均值38.23(38.35)43.5249.53
中位數37.55(38.54)43.6548.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值90.84億98.18億105.69億
最低值87.35億93.65億99.82億
平均值89.24億96.35億103.50億
中位數89.47億96.48億104.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.9610.4113.4022.0325.62
營業收入51.07億47.99億54.37億65.85億79.36億

詳細資訊請看美股內頁：
TransDigm集團(TDG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTDG

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