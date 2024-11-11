鉅亨速報 - Factset 最新調查：TransDigm集團(TDG-US)EPS預估下修至37.55元，預估目標價為1,525.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對TransDigm集團(TDG-US)做出2025年EPS預估：中位數由38.54元下修至37.55元，其中最高估值42.1元，最低估值36.33元，預估目標價為1,525.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.1(42.1)
|46.61
|54.44
|最低值
|36.33(36.33)
|41.22
|46.95
|平均值
|38.23(38.35)
|43.52
|49.53
|中位數
|37.55(38.54)
|43.65
|48.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|90.84億
|98.18億
|105.69億
|最低值
|87.35億
|93.65億
|99.82億
|平均值
|89.24億
|96.35億
|103.50億
|中位數
|89.47億
|96.48億
|104.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.96
|10.41
|13.40
|22.03
|25.62
|營業收入
|51.07億
|47.99億
|54.37億
|65.85億
|79.36億
詳細資訊請看美股內頁：
TransDigm集團(TDG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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