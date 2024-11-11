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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調升至52元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 14:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至52元，調升幅度4%。其中最高估值65元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Tempus AI, Inc. Class A今(11日)收盤價為73.77元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲4.66%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TEM市場預估目標價

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Tempus AI, Inc. Class A73.7729.90%

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