美上周初領失業金人數略有上升 Q3勞動力成本升溫引發通膨再抬頭擔憂
上周初領失業金人數小幅上升 2024-11-08 01:30
美國勞工部 (DOL) 周四 (7 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數小幅上升，暗示就業市場沒有實質性變化，同時增強颶風和罷工導致 10 月就業成長幾乎停滯的觀點。
與此同時，另一份報告顯示美國第三季單位勞動力成本穩步上升，雖然就業市場正在放緩，但薪資並沒有明顯降溫，給通膨和利率展望蒙上陰影。
截至 11 月 2 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.1 萬人，低於市場預期的 22.3 萬，較修正後前值 21.8 萬人增加 3 千人，4 周移動平均值報 22.725 萬人。
截至 10 月 26 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 189.2 萬人，高於市場預期的 188 萬人，較修正後前值 185.3 萬人增加 3.9 萬人，創下 2021 年 11 月以來新高，4 周移動平均值報 187.55 萬人。
摩根大通 (JPM-US) 經濟學家 Abiel Reinhart 表示：「上周申請失業金人數顯示，10 月就業數據疲弱可能是風暴和罷工造成的反常現象，我們應該會在 11 月看到反彈。」
High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 表示：「波音 (BA-US) 罷工的解決方案將使持續申請失業救濟人數最早在下周的報告中下降。在今天的數據中，或在任何與此相關的勞動力市場指標中，都沒有要求激進的貨幣寬鬆政策。」
通膨捲土重來？
值得注意的是，同日公布的第三季單位勞動力成本 (每單位產出勞動力價格) 季增年率初值報 1.9%，高於市場預期的 1.1%，第二季前值自 0.4% 大幅上修至 2.4%；按年來看成長 3.4%，也高於第二季修正後的 3.2%。
經濟學家指出，勞動成本的強勁上漲與第二季數據的大幅向上修正是不相容的，這與通膨回歸併保持在聯準會 (Fed) 的 2% 目標上是不相容的。
凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 表示：「單位勞動成本成長是勞動密集型核心服務價格的最大決定因素。除非單位勞動成本成長再次放緩，否則 Fed 官員將很難宣稱通膨率可以維持在 2%。」
有分析認為，Fed 主席鮑爾和其他官員曾表示就業市場不再讓通膨升溫，然而數據表明這種樂觀的看法為時過早。
另一份數據顯示，第三季非農生產率季增年率初值報 2.2%，低於市場預期的 2.6%，第二季前值自 2.5% 下修至 2.1%。
PNC Financial 首席經濟學家 Gus Faucher 表示：「企業正在繼續投資於能夠提高現有員工生產力的技術。從長期來看，人工智慧 (AI) 在促進生產力成長方面具有龐大潛力。」
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