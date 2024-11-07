美前財長：川普上任後首要任務將是減稅、制裁伊朗與徵收關稅

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-07 23:40

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美國前財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 周四 (7 日) 接受美媒《CNBC》採訪時表示，川普在明年 1 月就職後，可能會回到他之前經濟綱領的基石上，比如關稅、減稅和制裁。梅努欽認為這些方面對共和黨的議程來說非常重要。

梅努欽接受《CNBC》節目《Squawk Box》採訪時說，減稅是川普計畫的象徵性部分，而且很容易在國會中通過，特別是共和黨也拿下眾議院的話，目前看起來八九不離十。

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至於關稅方面，梅努欽認為有必要用關稅讓對方回到談判桌上，尤其是中國，他指出中國並沒有履行其達成的所有協議。

而制裁方面，梅努欽表示川普可能會對伊朗和俄羅斯等國家再次下手。川普政府在 2019 年對伊朗的石油生產商制裁，因為這些商人歸伊朗伊斯蘭革命衛隊 (Islamic Revolutionary Guard Corps) 所有。

他說：「對伊朗和俄羅斯的制裁非常有影響力。就伊朗而言，他們現在正在出售數百萬桶石油，這需要有人阻止。」

除上述問題之外，他預料川普政府會處裡其他問題，例如大幅赤字支出。梅努欽點出這是當前一個棘手問題，但在共和黨全面控制國會的情況下是能夠處裡的。