〈財報〉Under Armour節省成本策略奏效 上季業績靚、調升全年獲利預期
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-07 23:10
運動服飾品牌 Under Armour 周四 (7 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 9/30) 財報，在該公司創辦人普蘭克(Kevin Plank)4 月回鍋擔任執行長執行撙節措施帶領下，該季營收、獲利優於分析師預估，與此同時還上修全年財測。
截稿前，Under Armour(UA-US) 周四早盤股價大漲 26.05%，每股暫報 10.16 美元，延續盤前強勁漲勢。截至周三收盤，該股今年迄今累積下跌 3.5%。
展望未來，Under Armour 將今年全年經調整後每股獲利預測上調至 0.24 至 0.27 美元之間，此前預估為 0.19 至 0.21 美元。另外在第三季亮眼財報支撐下，該公司將全年營業虧損從先前預估的 2.4 億美元下修至 1.96 美元。
根據財報，Under Armour 第二季營收年減 10.7% 至 14.4 億美元，優於分析師預估的下滑 11.6% 至 13.9 億美元；經調整後每股獲利報 0.3 美元，高於分析師預估的 0.2 美元。
值得注意的是，Under Armour 最大市場北美第三季銷量下滑 12.9%，而由於中國需求疲軟，亞太區銷量也下滑 10.5%。
分析指出，Under Armour 雖然試圖重組業務，從更新品牌競爭對手中奪回市占，但現階段仍處在重新定位初期，其 On 和 Hoka 在過去一年中推出更新穎的鞋款，成為消費者的最愛。該公司表示，此次重組費用交高達 1.6 億美元。
除此之外，該公司還打算以全價銷售服裝與鞋類，此舉加上折扣降低，替第三季的毛利率提升 200 個基點至 49.8%。
AJ Bell 金融分析主管 Danni Hewson 表示：「… 要在運動休閒市場取得成功，需要的不僅僅是正確的定價策略。創造出消費者願意花高價購買的產品，並擺脫銷售標籤的需求，是打動投資人的最佳方式。 」
BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siegel 則說：「一段時間以來，我們一直認為，透過專注於健康而非成長，Under Armour 將處於改善業務的最佳位置。」
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