〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待Fed利率決策出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-07 22:46

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美股主要指數周四 (7 日) 漲跌互現，由於川普重返白宮帶動主要股指創下歷史新高，周四開盤部分指數小幅走高，延續先前漲勢，市場靜待稍晚美國聯準會 (Fed) 公布利率決策。

截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 170 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1.7%。

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美國主要指數期貨延續前一天大選後的上漲態勢，交易員預估聯準會 (Fed) 稍晚將宣布降息。標普 500 指數昨日創下歷史新高後，今日美股盤前期貨上漲 0.2。美元在經歷 2022 以來最佳單日表現後下跌 0.6%、美債殖利率在昨日歷史性拋售後有所回落。

目前市場預估 Fed 將宣布降息 1 碼 (25 個基點)，Fed 主席鮑爾將在消息公布後的記者會上發表談話，可能提供有關未來貨幣政策的路徑細節。鮑爾可能將面臨記者提問川普重回白宮對經濟成長和通膨由什麼樣的影響。

Aviva Investors 投資組合經理 James Vokins 受訪時表示：「有趣的不是降息，而是 12 月和明年前後的溝通。對鮑爾來說，這將是一個非常困難的局面，這將是一個非常難以管理的溝通，他必須小心，不要在任何特定的方向上過於堅定。」

由於擔心川普的政策會加劇通貨膨脹，交易員們降低對 Fed 明年降息的預期。貨幣市場目前押注 Fed 在 2025 年 9 月前降息約 1 個百分點，而日前的預測為 1.1 個百分點。

儘管標普 500 指數期貨在昨日大漲後漲幅較為溫和，但 Evercore ISI 策略師表示，漲勢遠未結束。川普削減繁文縟節的計畫可能會在明年年中之前推動標準普爾 500 指數再上漲 11%。

ISI 策略師 Julian Emanuel 在一份報告中寫道，歷史表明，牛市「仍處於嬰兒期」。他說：「這個市場將受到特區放鬆管制的政策前景的推動，」他為 2025 年 6 月底的指數設定了 6,600 點的價格目標。

其他消息方面，由於通膨 3 年來首次低於 2% 的目標，英國央行宣布降息 25 個基點，這是今年央行第二次降息。貨幣市場削減了對英國央行進一步降息的押注，目前預計 12 月再降 25 個基點的機率為 15%。英鎊兌美元一度短線上漲 30 點，最高至 1.2925。

截至台北時間周四（7 日）22 時許：

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 2.25%，至每股 52.98 美元

新冠疫苗製造商莫德納 (Moderna) 周四美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，由於該公司削減成本的努力取得成效、該季新冠疫苗銷售也優於預期，成功轉虧為盈打敗華爾街分析師預期。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.88%，至每股 285.99 美元

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 預測，儘管更廣泛的電動車產業可能面臨潛在阻力，但特斯拉的人工智慧 (AI) 計畫可能在川普總統任期內取得重大進展。Ives 預估，川普重返白宮可能會大大提振特斯拉的 AI 雄心，可能在未來幾年為這家電動車製造商釋放「1 兆美元的增量 AI 估值」。

Under Armour(UA-US) 早盤股價上漲 20.72%，至每股 9.73 美元

運動服飾製造商 Under Armour 上季財報成功轉虧為盈，同時還上調全年獲利預期，消息激勵盤前股價漲逾 17%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.1 萬人，預期 22.3 萬人，前值 21.8 萬人

美國上周續領失業金人數報 189.2 萬人，預期 188.0 萬人，前值 185.3 萬人

美國第三季非農生產率季增年率初值報 2.2%，預期 2.6%，前值 2.1%

美國第三季單位勞動力成本季增年率初值報 1.9%，預期 1.1%，前值 2.4%

美國 9 月批發庫存月增率終值預期 - 0.1%，前值 - 0.1%

華爾街分析：

高盛發表研報指出，川普再度當選美國總統，共和黨亦取得美國參議院多數議席，重奪控制權，若共和黨在眾議院中也保持大多數席位，將形成「完全執政」的格局，共和黨將能夠更順利通過某些法案。