〈財報〉莫德納Q3轉虧為盈 新冠疫苗銷售超預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-07 20:33

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新冠疫苗製造商莫德納 (Moderna) 周四 (7 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，由於該公司削減成本的努力取得成效、該季新冠疫苗銷售也優於預期，成功轉虧為盈打敗華爾街分析師預期。

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展望未來，這家疫苗公司重申 2024 全年銷售預期，預料銷售額介在約 30 億至 35 億美元區間，也把全年銷售成本占產品銷售額的預測區間上限從 40%-50% 下調至 40%-45%。

根據財報，莫德納第三季營收報 18.6 億美元，雖然僅略高於去年同期的 18.3 億美元，不過遠超分析師預期的 12.5 億美元，其中絕大部分來自新冠疫苗銷售的貢獻，包括 12 億美元的美國銷售額和約 6 億美元的國際市場銷售額。

此外，該公司第三季營收還包括感染呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗在美國的 1,000 萬美元銷售額，該疫苗在今年 5 月已獲美國當局批准。對此該公司表示，RSV 疫苗銷售低於預期，原因是監管機構批准時間較晚，當時許多疫苗經銷商已經完成訂單，無法在旺季競爭。

根據 StreetAccount 彙編數據顯示，分析師曾預估 RSV 疫苗的銷售額為 1.32 億美元。這支疫苗已在美國、歐盟、挪威、冰島和卡達獲得批准。

值得注意的是，莫德納的新冠疫苗 Spikevax 在第三季帶來 18 億美元的銷售額，比去年同期成長 3.5%，輕鬆打敗分析師平均預測的 13.8 億美元。

獲利方面，莫德納第三季淨利報 1,300 萬美元，合每股獲利 0.03 美元，成功從去年同期的虧損 36.3 億美元或每股虧損 9.53 美元轉盈，也優於分析師預估的每股虧損 7.53 億美元，合每股虧損 1.90 美元。

Moderna 一直寄望於新 mRNA 疫苗的收入，包括其 RSV 疫苗 (mRESVIA) 和一種實驗性新冠與流感疫苗，以彌補疫情後對新冠疫苗的需求下降。

莫德納表示，公司仍在按計劃在今年向美國食品暨藥物管理局 (FDA) 申請批准其新冠與流感疫苗、針對 18 至 59 歲高風險成年人接種 RSV 疫苗以及下一代新冠新苗。