〈美股早盤〉川普重返白宮 主要指數全面勁揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-06 22:40

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截稿前，道瓊工業指數漲近 1,300 點或近 3.1%，那斯達克綜合指數漲逾 410 點或近 2.3%，標普 500 指數漲逾 2.0%，費城半導體指數漲近 2.7%。

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川普贏得美國大選將重返白宮執政，在全球市場掀起一股衝擊波。美股主要指數期貨全面上漲，標普 500 指數期貨上漲 2.2%、那斯達克指數期貨上漲 1.7%。值得注意的是，小盤股也是大贏家，因共和黨的保護主義立場和減稅措施將惠及專注美國國內市場的企業，羅素 2000 指數期貨飆升 6%。

另外，川普最大支持者馬斯克旗下特斯拉 (TSLA-US) 周三美股盤前漲逾 15%。美股反映出大眾對川普將放鬆金融監管、擁抱加密貨幣和支持化石燃料生產商的預期。摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 周三盤前走高，大麻公司 Tilray Brands Inc.(TLRY-US) 股價下跌 10%，此前佛羅州選民否決娛樂性大麻合法化的投票提案。

不過由於預料通膨在下一屆政府執政下可能升溫，美國公債大幅下挫，30 年期美債殖利率躍升 20 個基點至 4.65%。

世界各地的投資人都在努力應對川普總統任期的深遠影響，預料他將對進口產品徵收高額關稅，加劇與中國的貿易緊張局勢，並增添歐洲強化國防開支的壓力。墨西哥披索創下 3 個月來的最大跌幅，歐元將創下 2016 年以來的最大跌幅。

道富環球市場高級宏觀策略師 Marvin Loh 表示：「我們談論川普的交易已經有一段時間了。相當激進的市場反應表明投資人不知道該做什麼，現在他們知道了。」

摩根大通資產管理策略師 Vincent Juvyns 表示，預料美股的反彈將從科技藍籌股擴大。

Federated Hermes 股票投資專家 Charlotte Daughtrey 表示：「中小型企業是美國經濟的經濟支柱。未來 5 到 10 年有強大的有利因素。」

交易員現在將聚焦共和黨人能否完成對國會的全面控制。共和黨拿下參議院，而眾議院的競爭仍然勢均力敵。

如果眾議院最終由民主黨控制，川普實施大規模減稅等關鍵優先事項可能會更加困難。潛在的借貸成本飆升和關稅造成的供應鏈中斷也對公司利潤構成威脅。

巴克萊私人銀行 (Barclays Private Bank) 首席市場策略師 Julien Lafargue 表示，小盤股的「漲勢未必能持續下去」。更高的債券殖利率也可能對這家依賴市場融資的集團構成挑戰。

截至台北時間周三（6 日）22 時許：

焦點個股：

安謀 (ARM-US) 早盤股價上漲 1.17%，至每股 142.29 美元

晶片設計公司安謀 (Arm Holdings) 將於周三美股盤後公布最新一季財報，投資人對這家公司能否證明其股價上漲近 90% 的合理性持懷疑態度，該股已成為美股數一數二昂貴的股票之一。市場預估，安謀上季營收僅成長 0.6%，與其他人工智慧 (AI) 公司的爆炸式成長趨勢相去甚遠。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 14.79%，至每股 288.63 美元

特斯拉盤前大漲逾 12%，Wedbush 分析師預測，川普在美國總統大選中勝出，特別是當國會呈現「共和黨全面掌控」的局面時，科技股市場將迎來一波強勁的上升勢頭。如果美國政府減少對電動車的稅收優惠，特斯拉將比其他汽車製造商更具競爭優勢。

CVS Health (CVS-US) 早盤股價上漲 12.20%，至每股 62.09 美元

CVS Health 周三公布的第三季業績好壞參半，因醫療成本上升而壓縮其獲利。這是執行長喬伊納 (David Joyner) 接掌這家陷入困境的零售藥局連鎖店後發布的第一份財報。該公司預計醫療成本上漲將繼續給今年業績帶來壓力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

InfraCap 創辦人兼 CIO Jay Hatfield 表示，如果共和黨在大選中大獲全勝，標普 500 指數到 2025 年可能會上漲近 23%。具體而言，Hatfield 預估標普 500 指數指數明年將攀升至 7,000 點，因共和黨控制的總統和國會可能意味著更低的稅收和更有利於企業的監管。