川普上任後帶來關稅擔憂 南韓企業將增加對美投資

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-06 19:40

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南韓貿易部長鄭仁教 (Cheong In-kyo) 周三 (6 日) 接受路透採訪時表示，如果下一屆美國政府徵收更高關稅，預料南韓企業會加大在美國投資力道。他在川普勝選幾個小時後發表上述言論。

南韓近年來在美國投資最多的是汽車生產，尤其是電動車。鄭仁教說：「如果提高關稅，企業可以考慮的第一選擇將是增加直接投資和現場生產。目前已在進行投資，而且投資可能會加速，隨後中小零件製造商對美國的出口也會增加。」

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川普曾提出對所有美國進口商品全面徵收 10% 至 20% 關稅的想法，南韓一家智庫上周預估，此舉將導致依賴貿易的韓國經濟損失高達 448 億美元的出口。

貿易數據顯示，去年南韓企業在美國的投資總額為 270 億美元，約占南韓企業海外投資總額的 44%。韓國貿易投資協會 (Korea Trade Investment Association) 曾在 5 月表示，這一比例是 1998 年以來的最高水準。

鄭仁教說：「產業部已經準備好應對各種情況的方案，在建立對話管道後，將與美國下屆政府進行協商。即使目前的情況不變，韓美關係也不會受到太大影響。 」

他還說：「我們只能對新政府的政策做出回應。儘管如此，我們將努力使貿易保持平穩，不僅與美國，而且與中國也是。」他補充說中國市場是「最重要的」。

韓國 10 月出口成長降至 7 個月低點，低於市場預期。此前，由於出口放緩，這個亞洲第四大經濟體在第三季幾乎沒有成長。

南韓上月對美國的出口成長 3.4%，是自 2023 年 8 月以來的最低增速，而對中國的出口成長 10.9%，達到 25 個月來最高。

鄭仁教表示，今年的出口仍有望超過去年，並承諾將採取應對措施，以應對政治事件等導致明年貿易狀況不確定性的因素。

2023 年，韓國對美國的貿易順差達到創紀錄的 444 億美元，超過對其他國家的貿易順差，其中汽車出口占對美出口總額近 30%。