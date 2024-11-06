歐元區10月服務業、綜合PMI終值上修 雙雙站上50榮枯線

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-06 20:10

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歐元區 10 月商業活動比先前初步調查的表現還好，因為服務業的強勁擴張讓該區避免連續第二個月萎縮，然而受制製造業新訂單和就業減少影響，歐元區經濟成長乏力。

具體來探，標普全球 (S&P Global) 周三 (6 日) 公布報告顯示，歐元區 10 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值報 50，比初值上修 0.3 個百分點，創下兩個月新高；10 月服務業 PMI 終值報 51.6，較初值 51.2 上修 0.4 個百分點，也寫下兩個月新高，抵消 10 月製造業 PMI 下滑的負面影響。

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按國別來看，歐元區 4 大經濟體中，法國與西班牙的服務業 PMI 下滑，且僅法國的服務業 PMI 低於 50 的榮枯線。

德國 10 月服務業 PMI 報 51.6，高於 9 月份的 50.6，較初值 51.4 小幅上修 0.2 個百分點

法國 10 月服務業 PMI 報 49.2，低於 9 月的 49.6，較初值 48.3 上修 0.9 個百分點

義大利 10 月服務業 PMI 報 52.4，高於 9 月的 50.5

西班牙 10 月服務業 PMI 報 54.9，低於 9 月的 57.0

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「服務業自今年年初以來一直保持穩定成長。我們相信服務提供者將繼續增加活動，因為較低的通膨和較高的薪資意味著更高的私人消費，支撐對服務的需求，預估新業務將復甦。」

不過報告也指出，由於製造商新訂單以及就業進一步減少，歐元區經濟陷入停滯。企業信心也連續第五個月下滑，達到今年迄今最低水準。分析認為，有鑑於綜合 PMI 在 10 月報 50.0，目前尚不清楚歐元區經濟是否能避免停滯。

德國服務業展現韌性 未來挑戰仍在

儘管潛在需求仍然疲軟，但德國服務業 10 月份的商業活動略有回升，並創下 3 個月以來最高。10 月服務業 PMI 由 9 月的 50.6 升至 51.6，實現 5 個月來首次成長加速。

漢堡商業銀行經濟學家 Jonas Feldhusen 表示：「德國服務業維持韌性，不受製造業低迷的影響」。

不過，德國新業務連續第二個月下降，導致了進一步的失業。就業人數連續第四個月下降，創下了自 2009 年以來最長的裁員期。而通膨壓力有所緩解，企業對未來成長也持謹慎樂觀態度。

分析認為，儘管德國服務業表現出一定的韌性，但由於需求疲軟和更廣泛的經濟不確定性，挑戰仍然存在。

法國服務業 Q4 開局疲軟 萎縮速度創 3 月以來最快

法國服務業在第四季開局疲軟，服務業萎縮速度創 3 月以來最快。受需求狀況惡化影響，法國服務業進一步萎縮，10 月服務業 PMI 從 9 月的 49.6 降至 10 月的 49.2，低於 50.0 的榮枯線，但較早前的初值 48.3 點小幅上修。