〈財報前瞻〉安謀上季營收估成長平平 本益比合理性備受質疑

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-06 21:20

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晶片設計公司安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 將於周三 (6 日) 美股盤後公布最新一季財報，投資人對這家公司能否證明其股價上漲近 90% 的合理性持懷疑態度，該股已成為美股數一數二昂貴的股票之一。

上季營收恐比其他搭 AI 順風車公司遜色

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市場預估，安謀上季營收僅成長 0.6%，與其他人工智慧 (AI) 公司的爆炸式成長趨勢相去甚遠。

Synovus Trust 高級投資組合經理 Dan Morgan 表示：「說到底，安謀是一家本益比遠遠超過輝達 (NVDA-US) 的公司，但沒有輝達那樣的成長率。」

Morgan 認為，安謀在晶片製造商參與的所有新技術中都發揮重要作用，而且 AI 的發展勢頭非常強勁，但對財報表現是否能證明本益比的合理性持保留態度。

安謀股價的預期本益比超過 76 倍，在那斯達克 100 指數成分股中排名第三，高於輝達的 37 倍。就預期銷售而言，安謀的本益比超過 32 倍，是該指數中迄今最高的。

投資研究公司 New Constructs 執行長 David Trainer 表示：「估值投資人一直在留意安謀，因此如果這份業績報告能真正起到修正作用，也就不足為奇了。」

他補充說：「安謀需要在未來幾年內實現龐大的獲利成長，才能證明這個估值是合理的。該公司處在一個競爭非常激烈的產業。」

分析師對未來股價成長看法不一

儘管外媒追蹤的受訪者中有一半以上給予其股票「買入」(Buy) 評等，但平均目標價顯示，該股未來 12 個月的漲幅不到 2%。

Bernstein 分析師的 Sara Russo 上周將安謀股票的評級下調至「表現不佳」(Underperform)，成為為數不多的給予「等同賣出」(sell-equivalent) 評等的分析師之一。

Russo 在報告中寫道：「股票的長期前景仍然非常誘人，但價格是多少？鑑於該股今年以來的強勁表現和估值，我們很難找到上行空間。」

她補充說，雖然安謀的 AI 相關業務「表現良好」，但考慮到模擬業務面臨的周期性逆風，尤其記憶體業務外，AI 以外的收入堪憂。

長期看漲安謀股票的人認為，隨著時間的推移，其估值將逐漸上升。然而，該公司上個季未能上調年度銷售預期令人失望，這被視為對其成長潛力的不慍不火的解讀。

根據外媒彙編的數據，安謀 2025 會計年度的營收預料將成長約 23%，2026 會計年度的營收估成長 24%；本會計年度年淨利預計成長近兩倍，但隨後幾年將放緩。

財報電話會議預料提及與高通合作問題

儘管近期存在風險，但華爾街對 AI 交易整體上仍然非常樂觀。大型科技公司最近的業績證實其在這項技術上投入巨資的承諾，這一趨勢可能會延續到安謀這樣的公司。

瑞銀預估，今年大型科技公司的 AI 相關支出將成長 50%，達到 2,220 億美元，到 2025 年將再成長 20%。