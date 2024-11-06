川普入主白宮！美元將創2020年來最大單日漲幅、比特幣寫紀錄新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-06 20:30

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美國共和黨總統候選人川普勝選，共和黨也拿下參議院而且在眾院也取得進展，美元周三 (6 日) 匯率將創下 2020 年 3 月以來最大單日漲幅，比特幣一度躍升至歷史新高。

先前有初步跡象顯示共和黨拿下喬治亞州後，美元就開始走高，整個歐洲早盤一直保持漲勢。截稿前，美元指數攀升 1.7% 至 105.16，為 4 個月以來新高，倘若漲勢續旺，將寫下自 2020 年 3 月以來最佳單日表現。

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分析人士認為，川普的財政、關稅和移民政策會導致通膨，推高美國公債殖利率，進而推升美元。

北歐聯合銀行 (Nordea) 首席分析師 Niels Christensen 表示：「美元大幅升值，已經是一種非常強烈的反應。對寬鬆財政政策和緊張勞動力市場的預期意味著更高的通膨和更高的殖利率。」

美國 10 年期公債殖利率大漲 17 個基點至 4.44571%，創 4 個月新高。另外美元兌墨西哥披索跳漲逾 3%，至 1 美元兌 20.8038 墨西哥披索，創下逾兩年新高；離岸交易中，美元兌人民幣匯率升值 1.3% 至人民幣 7.1967 元，為 3 個月來首見；在岸人民幣兌美元收盤貶值 0.8%，至 1 美元兌人民幣 7.1649 元，有望創下 2023 年 6 月以來最大單日跌幅。

墨西哥和中國可能成為美國下一屆政府關稅措施受影響最大的國家。

歐元一度貶值 1.9% 至 1.0702 美元，寫 6 月 28 日以來新低；英鎊貶值 1.3% 至 1.2873 美元；美元兌日元升至 154.38 日元，為 7 月 30 日以來新高，截稿前匯率報 154.19。

日本內閣官房長官林芳正 (Yoshimasa Hayashi) 周三表示，政府打算以更高的緊迫感密切留意外匯市場動向，包括投機行為。

與此同時，比特幣 24 小時內漲幅一度高達 8.6%，達到創紀錄的 75,389 美元，截稿前上漲 8.6%，報 74,541.92 美元。加密貨幣漲勢主要是受到川普力挺該領域的緣故。

共和黨還拿下參議院，另外在眾議院也取得進展，增添大獲全勝 (Red Sweep) 的可能性。

丹麥銀行 (Danske Bank) 外匯分析師 Kirstine Kundby-Nielsen 表示：「共和黨大勝的可能性相當大，這意味著將推出更多擴張性財政政策。」