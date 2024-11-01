出口疲軟拖累 日本罕見再下修2024財年GDP預測

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-01 19:50

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日本政府周五 (11/1) 罕見的再度下調本財政年度國內生產毛額 (GDP) 增速預期，原因是出口疲軟拖累脆弱的經濟復甦。

日本內閣府將截至 2025 年 3 月當前財政年度經通膨調整後 GDP 增速預期從 7 月的 0.9% 下調至 0.7%。此次下調與 7 月當時下修舉措類似，但仍高於民間機構預測 0.5% 的成長，不過日本政府對下一財政年度 (2025 年) 的成長預期仍維持在 1.2%。

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日本政府一般會在 1 月公布經濟成長預測，然後在 7 月左右進行修正。然而這次在 11 月的修正甚是罕見，凸顯全球需求降溫和脆弱的國內消費給經濟成長施加越來越大的壓力。

日銀 (日本央行 / BOJ) 日前宣布維持超低利率不變，並且暗示圍繞美國經濟的風險有所消退，透露再次升息的條件逐漸成熟。但如果全球和日本國內需求持續疲軟，日銀要全面退出多年來寬鬆貨幣政策環境的計畫可能會放緩。

日本政府最新的經濟成長預測是編制國家預算的依據。內閣府表示：「由於高物價對低收入者造成沉重打擊，應該推出幫助他們維持生活的措施。」另外還有民間企業呼籲政府實施有效和充分的精措施，幫助恢復私人消費成長態勢。