日銀總裁：若經濟和通膨符合預測 將繼續升息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-31 15:25

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日本央行總裁和田植男周四 (31 日) 強調，日本經濟復甦和通膨軌跡持續存在不確定性。如果經濟和通膨預測實現，日本央行將繼續提高基準利率，不過官員們對此類行動的時機並沒有先入為主的想法。

植田在記者會上表明，央行在任何政策調整中都會保持謹慎，同時補充說，日本經濟面臨複雜的風險，日本央行將繼續監控這些風險，以避免密切擾亂脆弱的經濟穩定。

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植田強調，圍繞日本經濟和物價的不確定性仍然很高，並保留了 12 月會議上升息的可能性。

日元在今天日本央行發表利率決議後走強，植田的記者會後漲勢一度加大，兌美元一度逼近 152 關口，此後漲勢略有縮小，回到 152.3 附近。

植田指出，日本經濟正在溫和復甦，但也出現了一些疲軟的走勢。必須充分關注金融、外匯市場對日本經濟和價格的影響。外匯對價格的影響比過去更大，因為公司更渴望薪資、價格上漲。

在談到美國經濟時，植田表示，美國經濟的不確定性仍然很高。