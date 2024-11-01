因出口疲軟 日本政府再次下調GDP成長預期
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-01 18:40
日本政府周五 (1 日) 下調了本財年的 GDP 成長預期，因為出口疲軟拖累了脆弱的經濟復甦。
在修訂後的估計中，內閣辦公室將截至 2025 年 3 月的本財年經通膨調整後的 GDP 成長預測，從 7 月預測的 0.9% 下調至 0.7%。
儘管政府已兩度下調預期，但仍高於民間部門 0.5% 的成長預期。此外，政府對下一財年的成長預測維持在 1.2%。
日本政府在 1 月發布經濟成長預測，然後在 7 月左右進行修改。然而，在當前進行修正的情況很少見，這凸顯了全球需求降溫和國內消費脆弱，對經濟帶來的壓力增大。
這些預測是編制國家預算的基礎。日本內閣府表示：「由於高物價對低收入者造成了沉重打擊，因此應採取措施，幫助維持他們的生活。」
日本央行周四 (31 日) 維持利率不變，並表示美國經濟風險已消退，顯示再次升息的條件已經具備。但全球和國內需求的任何長期疲軟，都可能會減緩日本央行全面退出十年寬鬆貨幣環境的計畫。
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 日本擬11月11日重選首相 專家：石破茂的命運有三種劇本
- 進軍日本！iPASS一卡通掃PayPay 最高享50%回饋
- 日本與越南合辦半導體創新暨人力資源研討會 持續加大在全球晶片戰爭中戰略布局
- 日本央行調高成長前景後 日元兌美元小幅走高
下一篇