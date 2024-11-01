因出口疲軟 日本政府再次下調GDP成長預期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-01 18:40

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日本政府周五 (1 日) 下調了本財年的 GDP 成長預期，因為出口疲軟拖累了脆弱的經濟復甦。

在修訂後的估計中，內閣辦公室將截至 2025 年 3 月的本財年經通膨調整後的 GDP 成長預測，從 7 月預測的 0.9% 下調至 0.7%。

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儘管政府已兩度下調預期，但仍高於民間部門 0.5% 的成長預期。此外，政府對下一財年的成長預測維持在 1.2%。

日本政府在 1 月發布經濟成長預測，然後在 7 月左右進行修改。然而，在當前進行修正的情況很少見，這凸顯了全球需求降溫和國內消費脆弱，對經濟帶來的壓力增大。

這些預測是編制國家預算的基礎。日本內閣府表示：「由於高物價對低收入者造成了沉重打擊，因此應採取措施，幫助維持他們的生活。」