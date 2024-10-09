前日銀官員：石破茂不會阻礙升息 最快的時間點在1月
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-09 11:31
負責貨幣政策的前日本央行官員前田榮二 (Eiji Maeda) 表示，新任首相石破茂不會阻礙日本央行升息，下次升息時點應該在明年 1 月。
前田榮二表示，他認為明年 1 月份升息的可能性最高，「因為距離 7 月升息已經過去了大約半年，也是日本央行發布最新經濟預測的時候。」
他認為，日本央行升息前前將會聚焦三個關鍵事件的發展，括美國總統大選、今年秋季服務價格走勢以及明年度薪資談判前的形勢。
前田指出，當上述因素逐漸變得清晰，日本央行亦有可能會在 12 月或明年 3 月升息。而他認為 10 月升息的可能性幾乎為零，若採取行動，會為市場留下每 3 個月行動一次的印象。
日本新任首相石破茂上週發表「目前日本經濟尚未準備好升息」一說，引發市場關於政府希望央行拉長升息時間的爭論，石破茂後來澄清，他只是想表明自己與植田和男志同道合。
針對石破茂的言論，前田認為影響市場不大，「我不認為新政府會束縛日本央行的手腳」，並指出，「日本央行不會因為有了新首相而改變其做法」。
Chibagin 研究所所長 Maeda 預估，目前的借貸成本將每六個月提高 0.25%，並在 2026 年 1 月左右達到 1%。
植田和男最近重申，在考慮下一次政策調整之前，日本央行有「足夠的時間」來篩選經濟和金融市場的不確定性。大多數日本央行觀察家都同意前田的觀點，即本月升息的可能性非常低。
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