〈財報〉福斯汽車上季獲利大減四成強化高層改革決心 工會醞釀罷工表達不滿

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-31 01:43

‌



福斯汽車 (Volkswagen AG) 周三 (30 日) 公布第三季財報，該季獲利年減逾四成、營益率創逾 4 年新低，黯淡的表現讓該公司高層更支持關閉德國 3 家工廠、大規模裁員和減薪的決定。不過這也引起工會不滿，表示若高層執意要關廠將舉行罷工。

根據財報，福斯汽車第三季營益暴跌 42% 至 28.6 億美元、營收也比去年同期有所下滑，其中營益率降至 3.6%，創下 4 年多來新低。另外，今年前三季福斯核心品牌營益率僅 2.1%。

‌



對福斯汽車來說，第三季的業績進一步證明為維持公司的競爭力，需要進行重大變革，包括關閉 3 間工廠、裁員數千人，還有將約 14 萬名員工薪資減少 10%。然而這一決定也將加劇歐洲最大經濟體的困境。

福斯汽車財務長安特利茲 (Arno Antlitz) 在財報電話會議中表示，公司在過去一直都沒有實現高利潤率成長，現在需要節省超過 100 億歐元的成本才能保持與同行的競爭力。

他還警告說，福斯汽車明年要遵守歐盟更嚴格的二氧化碳排放限制將面臨挑戰，可能需要和另一家汽車製造商合併生產。

中國市場銷售下滑，加上歐洲市場競爭日益激烈——歐洲市場的需求尚未恢復到新冠疫情前的水準——讓福斯汽車先後在 7 月和 9 月公布獲利預警。其同名品牌汽車長期以來一直在低回報中苦苦掙扎，而電動車發布的失敗也阻礙了轉虧為盈的努力。

與此同時，中國汽車製造商也在不斷蠶食包括同行賓士 (Mercedes-Benz Group AG)、寶馬 (BMW AG) 在內的市場。福斯汽車曾警告，在中國合資企業今年營益可能接近預期區間低緣約 16 億歐元，而非 20 億歐元的預測前端。

慘澹的業績強化福斯汽車高層改革決心，然而這引發工會不滿。該公司與工會的第二輪勞資協議於財報公布同日展開激烈的第二輪討論。

工會代表指責福斯汽車管理層決策失誤，破壞勞資談判的共識，不滿在談判加薪 7% 的同時，公司計劃關廠、裁員、減薪等改革舉措。

IG metal 工會談判代表 Thorsten Groeger 說：「我很清楚的說，福斯汽車通過終止工作保障和其他集體協議，打開了潘多拉的盒子，損害了員工的信任，現在是福斯汽車恢復這種信任的時候了。」Groeger 強調，工會可能不得不提升談判強度。