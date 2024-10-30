泰國央行：當前利率足以應對風險 降息非寬鬆周期開始

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-30 18:50

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泰國央行表示，由於復甦不平衡，泰國的政策利率處於足以應對經濟風險的水準，而目前 1% 至 3% 的通膨目標範圍仍然合適。

此前，泰國央行於一再拒絕政府要求寬鬆的呼籲後，在 10 月 16 日出人意料地以 5 比 2 的投票結果，宣布降息 25 個基點，為 2020 年以來首次下調基準利率。

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根據央行周三 (30 日) 公布的會議紀要，央行稱，「當前的政策利率仍然足以應對經濟前景、通膨和金融穩定的風險」。

央行高級主管 Surach Tanboon 在貨幣政策論壇上表示，政策利率應保持中立並與經濟潛力保持一致，而且利率不應太低，以免長期造成金融失衡。

央行副總裁 Piti Disyatat 上周表示，目前的政策立場非常平衡，降息是重新調整，而不是寬鬆周期的開始。

泰國財政部長 Pichai Chunhavajira 隨後表示，政府和央行在會議上同意維持 2025 年當前的通膨目標，以換取央行將支持財政政策並幫助啟動成長的保證。