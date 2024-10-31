〈財報〉錯過AI熱潮！三星Q3營業利潤9.18兆韓元略優預期惟增速大降 早盤開低逾1.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-31 08:52

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南韓三星電子今 (31) 日公布最新財報成績單，今年第三季營業利潤 9.18 兆韓元，高於去年同期 2.43 兆韓元，年增 277.4%，但低於第二季的 10.4 兆韓元，主要因為該公司難以從 AI 熱潮中獲利。

《韓聯社》報導，三星電子今日在一份監管文件中表示，今年第三季淨利為 10.1 兆韓元 (73 億美元)，較去年同期成長 72.8%，而營業利潤 9.18 兆韓元，一年前為 2.43 兆韓元，營收則成長 17.3% 至 79.09 兆韓元。

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韓聯社金融數據公司 Yonhap Infomax 調查顯示，三星電子第三季營業利潤比平均預期低 10.8%。

晶片業務方面，三星電子今年第三季營業利潤達 3.86 兆韓元，扭轉去年同期 2.18 兆韓元的虧損，但仍較第二季的 6.45 兆韓元利潤大幅下降。

這家全球最大記憶體晶片、智慧手機和電視製造商的第三季營業利潤，略高本月初公布的初步預估值 9.1 兆韓元。當時，三星還罕見為業績初步表現遜於市場預期道歉，理由是「延遲」向一位主要客戶銷售其先進晶片，以及中國競爭對手的傳統晶片供應增加。

AI 是低迷晶片市場中唯一亮點，但三星一直在向輝達供應 AI 晶片中使用的高頻寬記憶體 (HBM) 上面臨困難。這家全球最大記憶體晶片商 10 月 8 日預估，營業利潤將成長近 3 倍，但較上一季成長近 15 倍大幅放緩，並且低於市場預期。

新任三星旗艦晶片業務負責人全永鉉發出聲說：「今天，三星電子管理層首先要向你們道歉，業績未達到市場預期，引發人們對公司基本技術競爭力和未來的擔憂。」

相較之下，受惠於向輝達銷售 AI 晶片，三星電子主要競爭對手 SK 海力士和台積電的第三季業績均表現強勁。