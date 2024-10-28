福斯汽車大動作削減成本 計劃關閉3家德國廠並大規模裁員

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-28 20:20

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根據外媒周一 (28 日) 報導，福斯汽車 (Volkswagen AG) 計劃關閉在德國至少 3 加工廠、裁員數萬人並且縮減其在德國剩下的工廠，試圖透過削減開支提升競爭力。該公司將於本周三 (30 日) 公布第三季財報，預估其營收和獲利將雙雙下滑。

據了解，這家歐洲最大汽車製造商數周以來一直在與工會就業務重組和降低成本計劃進行談判，其中就包括首次考慮關閉德國工廠。

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福斯勞資委員會會長卡瓦洛 (Daniela Cavallo) 周一在該公司位於沃爾夫斯堡 (Wolfsburg) 最大工廠向員工表示：「公司高層對這一切計畫是認真的，不是在集中談判中炫耀武力。」

雖然卡瓦洛表示出售福斯德國工廠計畫，不過她並未說明是哪幾家工廠會受到影響，也沒有說明該公司在德國約 30 萬名員工中有多少人會被裁員。

不過她說，削減措施還包括凍結明年和 2026 年的薪資，並取消為在福斯工作 25 年和 35 年的員工支付一次性薪資。她補充說，公司旗下保時捷終止與奧斯納布魯克 (Osnabrück) 工廠的生產關係和未來車型規劃。

分析指出，福斯高層的計畫凸顯這家汽車製造商危機的嚴重程度，不只在轉型電動車方面表現不佳，在中國市場也失利，其市占逐漸被中國本土競爭對手搶走。

另一方面，由於歐洲汽車銷量仍比新冠疫情前高峰低約五分之一，福斯此舉也暗示其他同行近期可能也會有動作。

福斯工會成員則表示，工人們必須為董事會的錯誤付出代價，包括拙劣的電動車輪班和糟糕的定價政策。

值得注意的是，勞資雙方的談判至今沒有結果，寬限期將於下個月結束，福斯汽車德國廠可能從 12 月 1 日起舉行警告性罷工。

顯而易見的是，削減計畫將加劇與工會的衝突並對歐洲最大的經濟體造成打擊。該經濟體正陷入停滯，面臨移民、能源成本上升、預算緊縮和俄烏戰爭等挑戰。

這家德國汽車製造商在 9 月底公布三個月內的第二次獲利預警，目前正處於困難時期。近年來，包括奧迪 (Audi) 和保時捷 (Porsche) 在內的高檔品牌一直是這家汽車製造商最大的利潤來源，但現在處境艱難。

保時捷上周五表示，在中國市場需求下滑影響其利潤後，該公司正在考慮削減成本，並重新審視其車款陣容。