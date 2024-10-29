美10月消費者信心指數升至108.7 創2021年3月以來最大增幅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-29 23:20

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美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (29 日) 公布最新數據顯示，10 月消費者信心指數躍升 9.5 點至 108.7，不僅寫下今年初以來新高，也是 2021 年 3 月以來最大增幅，遠超市場預期的 99.5，原因是美國民眾對整體經濟和就業市場持樂觀態度。

美 10 月消費者信心指數升至 108.7，創 2021 年 3 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

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不過市場分析認為，即便消費者信心指數出現大幅成長，但仍遠遠不及新冠疫情前的水準。

其他數據方面，10 月衡量未來 6 個月預期的指標升至 89.1，創 2021 年 12 月以來新高、現況指數上升逾 14 點至 138，為 2021 年 5 月以來最大單月增幅。

美 10 月現況指數上升逾 14 點至 138，為 2021 年 5 月以來最大單月增幅。(圖：ZeroHedge)

有趣的是，10 月消費者的中位數通膨預期、股價上漲以及債券殖利率指標全面上揚。(圖：ZeroHedge)

至於就業市場方面，美國民眾認為目前就業充足的人數比例上升 3.8 個百分點至 35.1%，為 2021 年 5 月以來最大增幅，認為工作難找的比例則降至 16.8%。

這兩個指標之間的差距自今年 1 月以來首次擴大。經濟學家密切留意這一指標以衡量就業市場。

就業充足的人數比例與認為工作難找的比例之差自今年 1 月以來首次擴大。(圖：ZeroHedge)

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 聲明表示：「當前對就業機會的看法在幾個月的疲軟後反彈，可能反映出就業市場數據好轉。」