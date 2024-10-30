波音籌資210 億美元 以修復資產負債表 保住信用評級

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-30 14:20

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波音公司 (BA-US) 透過擴大股票發行，籌集了 211 億美元，規模在上市公司歷史上排名居前，公司藉此強化資產負債表，防止信用評級被下調至垃圾級。

根據波音聲明，這家美國飛機製造商以每股 143 美元的價格，出售了 1.125 億股普通股。售出的定價較上周五收盤價每股 155.01 美元，折價約 7.7%。波音公司還出售了價值 50 億美元的存託股票，代表強制性可轉換優先股。

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數據顯示，此次 161 億美元的普通股出售，是自美國財政部在 2012 年出售美國國際集團 (American International Group Inc.) 價值 207 億美元的股票以來，已上市公司中規模最大的一次出售，當時是因為美國財政部在金融危機期間，取消了對這家保險公司的紓困。

波音股價周二 (29 日) 在紐約扭轉早盤跌幅，上漲 1.5%。今年以來，波音股價暴跌超過 40%，是道瓊工業指數中表現為倒數第二。

這家飛機製造商正經歷金融動盪，資金注入解決了新任執行長 Kelly Ortberg 最緊迫的任務之一。波音公司的資產負債表已經因疫情而緊張，此前還發生過兩起涉及其主力 737 Max 機型的致命飛機失事事件。現在，工人罷工已進入第七周，導致這架噴射客機的製造陷入癱瘓。

波音需要資本注入來維持其投資級評級，並在罷工結束後為其噴射機產量的增加提供資金。