〈財報前瞻〉蘋果Q4營收有望創兩年來最大增幅 中國iPhone需求熱絡

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-29 21:14

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蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (31 日) 美股盤後公布 2024 會計年度第四季 (截至 9/30) 財報，在年度新品發表尾聲之際 iPhone 需求比近年來好，尤其是在中國，預估手機銷售量將結束連續兩季下滑頹勢、大中華區營收料將成長逾 6%，該季總營收估成長近 6%。

根據 LSEG 分析師預估，蘋果第四季 iPhone 銷量將成長 3.8%，結束連續兩季下滑頹勢，而來自大中華區的營收將成長 6.6%、整體營收年增 5.7%。

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根據中國媒體報導，在 iPhone 16 Plus 正式發布之前，線上零售平台拼多多 (PDD-US) 上的一些 iPhone 機型，包括 iPhone 16 Plus，都有 10% 的折扣。IDC 的數據顯示，在截至今年 9 月的 3 個月裡，先前平台折扣以及最新 iPhone 16 系列讓蘋果拿下中國市場手機第二大市占。

另外，第四季 iPad 銷售額料將成長 10.1% 至 70.9 億美元，低於第三季 23.7% 的強勁成長，該季主要是受惠功能更強大的 iPad 版本推出激勵。至於 App Store 在內的服務業務營收方面，預估在第四季成長 13.3%，略低於第三季表現。

市場認為，蘋果本周公布的第四季財報將提供最新 iPhone 16 系列需求的初步線索，該款手機在蘋果第四季會計年度結算前幾天推出。

不過重心仍放在第一季的蘋果高層談話上，因為投資人擔心延後推出 Apple Intelligence 功能可能會影響外界期待已久人工智慧 (AI) 所主導的「超級周期」。

隨三星電子等安卓 (Android) 智慧型手機競爭對手和微軟 (MSFT-US) 等軟體競爭對手積極推出生成式 AI 應用程式，蘋果正在這一領域迎頭趕上。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 表示：「iPhone 16 周期的強度是進入 12 月當季和 25 會計年度的最重要問題。」「投資人應該期待蘋果對 iPhone 16 和 Apple Intelligence 持樂觀態度，但這可能反映出本輪周期的最終成功，也可能不一定。」

據了解，目前蘋果已推出 Apple Intelligence 首波服務，不過僅限英式英文地區，包括歐洲、中國等主要市場仍無法使用。另外蘋果還面臨華為、Vivo、小米、榮耀等中國本土品牌的競爭壓力。