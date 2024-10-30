微軟GitHub AI助理引進Anthropic與Google模型 OpenAI面臨強敵競爭

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-30 02:30

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OpenAI 面臨的競爭越來越激烈，勁敵 Anthropic 和 Google(GOOGL-US) 已經把擂台打到 OpenAI 的老客戶——OpenAI「金主」微軟 (MSFT-US) 旗下的軟體專案託管平台 GitHub。

GitHub 周二 (29 日) 在部落格發文表示，除目前使用的 OpenAI 旗艦 AI 模型 GPT-4o，該平台的人工智慧 (AI) 編寫程式碼助手 GitHub Copilot 還將提供幾種新的模型供開發者選擇，包括 OpenAI 的 o1 預覽版和迷你版 o1-preview 和 o1-mini，以及 GoogleGemini 1.5 Pro 和 Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet。

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這意味著，GitHub 同意將 Anthropic 和 Google 各自的新 AI 模型整合到擁有至少數百萬開發者用戶的程式碼助理中。

此舉對 GitHub 而言可以強化自家 AI 助理的能力，對與 GitHub 合作了幾年的 OpenAI 來說，就是直接面對可能被其他公司搶走用戶的威脅，因為現在如果 GitHub 平台的開發者不想用 GPT-4o 支援 GitHub Copilot，就可以選 Anthropric 或 Google 的模型支援。

根據 GitHub 介紹，新模型選擇將首先適用於 GitHub Copilot 的聊天功能 Copilot Chat。 OpenAI 的 o1-preview 和 o1-mini 現在已經 Copilot Chat 中推出，Claude 3.5 Sonnet 將在下周逐步上線，Gemini 1.5 Pro 將在未來幾周推出。