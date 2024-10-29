〈財報〉愛迪達Q3業績亮眼 大中華區銷售成長強勁

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-29 19:56

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德國運動服飾品牌愛迪達 (Adidas AG) 周二 (29 日) 公布第三季財報，該季大中華區銷售成長強勁，而北美地區 (不包括 Yeezy 鞋) 的銷售額在品牌形象改善後比去年同期有所成長。

截稿前，愛迪達在法蘭克福的股價上漲 0.84%，每股暫報 215.60 歐元。不過其最大股東 Groupe Bruxelles Lambert 減持股份。

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根據財報，愛迪達第三季銷售額達到 64 億歐元，扣除匯率影響後成長 10%、扣除 Yeezy 鞋銷售影響後成長 14%，息稅前利潤 (EBIT) 報 5.98 億歐元，與該公司稍早公布的預測相符。此外，該季毛利率穩定再 51.3%，表明產品和定價管理穩定。

至於愛迪達大中華地區第三季銷售，排除匯率因素影響銷售額年增 9%，至 9.46 億歐元 (合 10 億美元)，高於去年同期的 8.7 億歐元，為該公司自 2022 年初以來在該去最強勁的一季銷售。

愛迪達執行長古爾登 (Bjorn Gulden) 在電話會議上對記者表示：「我們對中國的情況感到滿意，我們正在搶市占，對我們和合作夥伴來說，我們的利潤都在增加。 」他還表示，如果第四季銷售額成長 10% 或更多，並不會感到驚訝。

古爾登還說，截至第三季末，愛迪達在中國小城市開設了 200 多家門市，並計劃在今年年底前達到 300 家，與本土品牌在其地盤上競爭。

另外該公司第二大市場北美地區，不計匯率因素的銷售合年減 7% 至 13.6 億歐元，低於市場普遍預測的成長 2%，不過在剔除 Yeezy 鞋銷售影響後比去年同期有所成長。歐洲、中東和非洲 (EMEA) 地區則實現令人印象深刻的 18% 的成長，打敗市場預期。

不只如此，愛迪達第三季新興市場銷售成長 16%、拉丁美洲成長 28%，雙雙超出市場普遍預期，進一步凸顯該公司在北美以外的國際市場的實力。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 的分析師在一份報告中表示：「整體而言，我們對愛迪達的財務進展感到鼓舞，並預估其強勁的營收趨勢將在 2024 會計年度第四季和 2025 會計年度延續下去。」

值得注意的是，愛迪達第三季通路表現表明，該公司有效地利用批發和直接面向消費者 (DTC) 的策略，特別是在自己的零售店中，實現了兩位數的成長。具體來看，第三季批發通路成長 13%，而 DTC 的銷售額成長 7%，不包括 Yeezy 系列的影響，成長了 17%。

Jefferies 的分析師在一份報告中表示：「我們逐漸了解到，批發業務在通路方面超過了直銷業務，這使得 51.3% 的增幅更加令人印象深刻，營業支出的大幅成長值得進一步審視。」

愛迪達的電商業務也出現強勁的擴張，不包括 Yeezy 銷售成長 25% 以上，部分原因是該品牌的概念店銷售強勁。

展望未來，愛迪達重申 2024 會計年度全年財測，目標是在匯率中性的情況下實現約 10% 的銷售成長，與分析師普遍預測的 11% 基本一致。該公司將 EBIT 目標維持在 12 億歐元，略高於 11.6 億歐元的普遍預期，瑞銀 (UBS) 的預期為 12 億歐元。

與「肯爺」法律糾紛告一段落

愛迪達與美國饒舌天王 Ye(原名：Kanye West / 肯伊威斯特，在台灣被稱為「肯爺」) 在低三季達成和解，結束一系列法律糾紛。