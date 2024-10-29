〈美股早盤〉主要指數走低 投資人評估企業財報、美債殖利率攀升

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-29 21:45

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美股主要指數周二 (29 日) 開低，投資人在評估一連串企業財報後，聚焦盤後 Google 母公司 Alphabet 的業績表現，另外美國公債殖利率攀升讓美股承壓。

截稿前，道瓊工業指數跌近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數漲 0.03%。

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美國公債殖利率小幅走高、美元匯率保持穩定，國際油價在前一交易日創下兩年多來最大跌幅後走揚。

占標普 500 指數市值近 42% 的公司本周將公布財報，其中包括推動今年上漲的「美股七雄」當中 5 家。投資人還在等待一系列關鍵經濟數據，這些數據將替聯準會 (Fed) 的下一個利率決策提供線索，同時還有一周後的美國總統大選。

盛寶銀行 (Saxo Markets) 首席投資策略師 Charu Chanana 表示：「近期焦點正轉向今天以 Google 為首的大型股財報。投資人仍然期待人工智慧 (AI) 支出將保持不變，這可能繼續成為更廣泛股市勢頭的重要推動力。」

與此同時，市場正在為川普重返白宮的前景做準備，大多數主要民調顯示他與現任副總統賀錦麗勢均力敵。加密貨幣公司股價飆升，比特幣自 6 月以來首次超過 7.1 萬美元，因為川普支持加密貨幣。

Bloomberg Markets Live Pulse 的一項調查顯示，與民主黨對手相比，川普勝選對股票和比特幣更有利，而賀錦麗的總統任期將略微緩解住房成本。約 38% 的受訪者認為，在共和黨候選人的領導下，一年後股市將加速上漲，而在民主黨候選人的領導下，這一比例為 13%。

Rayliant Global Advisors 投資組合管理主管 Phillip Wool 表示，川普獲勝的可能性正在增加，這被視為短期內對美國股市有利。不過財政赤字將會增加，通貨膨脹將會捲土重來，這可能會減緩 Fed 降息的速度。所有這些都將給美元帶來上行壓力。

截至台北時間周二（29 日）21 時許：

焦點個股：

英國石油 (BP-US) 早盤股價下跌 4.52%，每股暫報 29.64 美元

英國石油 (BP) 周二公布第三季財報，拉開全球大型石油公司財報季序幕。由於受到煉油利潤率下滑和國際油價疲軟，英國石油第三季淨利年減三成，寫下四年來新低，不過仍優於華爾街分析師預期。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.06%，每股暫報 233.55 美元

蘋果將於周四 (31 日) 美股盤後公布 2024 會計年度第四季 (截至 9/30) 財報，在年度新品發表尾聲之際 iPhone 需求比近年來好，尤其是在中國，預估手機銷售量將結束連續兩季下滑頹勢、大中華區營收料將成長逾 6%，該季總營收估成長近 6%。

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價上漲 0.39%，每股暫報 297.95 美元

麥當勞周二公布上季獲利和營收超出分析師預期，其美國餐廳扭轉了上季同店銷售下滑的局面。該財報並未提及最近在 13 州爆發的大腸桿菌疫情，該疫情與麥當勞的四盎司牛肉堡 (Quarter Pounder) 漢堡有關。

根據 LSEG 對分析師的調查，該公司截至 9 月 30 日當季財報與華爾街預期相較如下：調整後每股盈餘 3.23 美元，高於預期的 3.20 美元；營收 68.7 億美元，高於預期的 68.2 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月經濟評議會消費者信心指數預期 99.5，前值 98.7

美國 9 月 JOLTS 職位空缺數預期 800 萬個，前值 804 萬個

華爾街分析：

高盛總結了不同選舉結果下，美股以及各類市場主題和產業在選舉周的表現預期。對美股大盤來說，無論是川普還是賀錦麗勝選，股市都會上漲。但賀錦麗勝選市場反應更大，預估標普 500、那斯達克 100 和羅素 2000 分別上漲 2.4%、4% 和 3.8%；相較之下，川普若勝選，這些指數的漲幅預估為 0.94%、1.3% 和 1.8%。