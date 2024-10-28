〈美股早盤〉主要指數開高 投資人靜待重磅美企財報與經濟數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-28 21:53

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美股主要指數周一 (28 日) 開高，在經歷動盪的交易周後收復部分失地，投資人靜待本周美國大型公司財報以及一連串重磅經濟數據出爐，與此同時迎來 11 月 5 日的美國大選前的最後階段。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 330 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.2%。

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美股開盤前主要指數期貨走揚，美國本周將公布多項經濟數據以及超級財報周來襲，對投資人來說是關鍵的一周。

Bank J. Safra Sarasin 的股票策略師 Wolf von Rotberg 表示：「目前有 4 個因素在推動美國股市走高：宏觀數據好轉、第三季獲利穩健、對共和黨大勝的預期上升，以及中東局勢升級的風險降低。」

大宗商品方面，以色列對伊朗的報復性打擊避開石油措施，一種如釋重負的感覺席捲整個市場，不過國際價格暴跌。截稿前，12 月交割的布蘭特原油期貨下跌 6.02%，至每桶 71.48 美元；12 月交割的西德州原油期貨下跌 6.31%，至每桶 67.26 美元。

另外，對於已經遭受 6 個月來最嚴重拋售的美國債券市場來說，未來幾天將至關重要，因為美國財政部將於本周三 (30 日) 宣布其債券銷售規模。截稿前，10 年期美國公債殖利率微升至 4.23%，美元指數跌至 104.06。

道富環球市場 (State Street global Markets) 資深多資產策略師 Marija Veitmane 表示：「我們繼續看到投資人對股票的強烈興趣——他們似乎對全球降息周期感到興奮，而企業獲利仍保持積極。由於中東衝突沒有升級，油價下跌也有所幫助。」

匯市方面，日元兌美元跌至約 3 個月來最低，因日本首相石破茂 (Shigeru Ishiba) 下台聲浪激增引日元大貶。日元走軟有利於日本的出口導向經濟，推動東證指數上漲 1.8%。

有分析指出，日元貶值短期內這對日元和日經指數來說「可能不是好兆頭」，他也研判若石破茂最終下台，日元很有可能持續貶值。

截至台北時間周一（28 日）21 時許：

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 1.85%，至每股 152.15 美元

波音啟動近 190 億美元的股票發售，為解決這家陷入困境的飛機製造商的流動性需求，避免信用評等被下調至垃圾級。根據周一聲明，該公司提出出售 9,000 萬股普通股和約 50 億美元的存託股票。按照上周五每股 155.01 美元的收盤價計算，這次出售規模將略低於 190 億美元。

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價上漲 2.26%，至每股 299.21 美元

近期受到四盎司牛肉堡 (Quarter Pounder) 大腸桿菌事件影響麥當勞將於本周二 (29 日) 美股盤前公布第三季財報，投資人將從中尋找銷售狀況的蛛絲馬跡。有分析指出，事件發生前麥當勞客流量本就低迷，往後可能更難重振銷售，不過也有說法認為影響不大只是短暫的。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.58%，至每股 232.76 美元

蘋果備受矚目的 Apple Intelligence 功能將正式公開上線，具體時間為 iOS 18.1 版本的推出日期即 10 月 28 日。在 iOS 18.1 中，Apple Intelligence 將引進一系列先進的人工智慧 (AI) 功能。首波功能僅限美式英語用戶使用。

蘋果分析師郭明錤日前表示：「一些市場參與者樂觀地認為，Apple Intelligence 可能很快大幅提升 iPhone 的出貨量。然而，蘋果最近的訂單削減表明，這種樂觀預期可能不會在短期內實現。」

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通資管的一份新圖表顯示，美國公司已在全球股市占據主導地位，預估這種情況將基本持續下去，而這種繁榮將歸功於 AI 技術。在摩根大通周一發布的《2025 年長期資本市場假設》中，該團隊預估，到 2037 年，美國公司在全球股票市場的市值占比將從目前的 64% 降至 60%。儘管如此，美國仍將維持對全球第二大股市的巨大領先優勢。