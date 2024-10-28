〈財報前瞻〉麥當勞Q3同店銷售估仍低迷 大腸桿菌事件恐加速惡化

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-28 21:02

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近期受到四盎司牛肉堡 (Quarter Pounder) 大腸桿菌事件影響麥當勞 (MCD-US) 將於本周二 (29 日) 美股盤前公布第三季財報，投資人將從中尋找銷售狀況的蛛絲馬跡。有分析指出，事件發生前麥當勞客流量本就低迷，往後可能更難重振銷售，不過也有說法認為影響不大只是短暫的。

根據 LSEG 數據，麥當勞該季同店銷售量估下滑 0.72%、每股獲利估 3.20 美元。另據 Placer.ai 數據，今年 7 至 9 月期間麥當勞客流量平均成長 0.27%，而先前一季則下滑 2.2%。

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根據美國食品暨藥物管理局 (FDA)，上周的大腸桿菌爆發以造成至少 1 人死亡、感染人數以上升至 75 人。自此之後麥當勞股價已跌近 7%，截稿前，麥當勞周一盤前股價上漲 1.61%，每股暫報 297.33 美元。

Baird 分析師 David Tarantino 在日前的報告寫道：「我們擔心有關大腸桿菌爆發的報導...... 可能對消費者信心和麥當勞在美國的同店銷售構成重大危脅。」

該券商把麥當勞股價下調至「中性」(Neutral)，稱大腸桿菌影響將取決於要花多長時間才能解決，以及媒體的關注程度。

據了解，四盎司牛肉堡中使用的洋蔥片可能是感染源，科羅拉多州農業部上周末排除牛肉排是感染源的可能性。目前美國麥當勞有近五分之一的餐廳暫停販售四盎司牛肉堡，不過本周將重新回歸。

一些分析師表示，這次疫情不會像先前在奇波雷墨西哥燒烤 Chipotle Mexican Grill(CMG-US) 和溫蒂漢堡 (Wendy"s)(WEN-US) 爆發的大腸桿菌疫情那麼嚴重。

Wedbush 說：「雖然我們預估 (麥當勞) 電話會議的大部分焦點將集中在最近大腸桿菌新聞的影響上，但我們也預料任何影響都是最小的而且是短暫的。」