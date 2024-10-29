蘋果首波AI功能登場 M4版iMac同步推出
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-29 02:00
蘋果周一 (28 日) 宣布推出自家人工智慧(AI)「Apple Intelligence」服務，能在支援的 iPhone、iPad 與 Mac 機種使用，不過首波功能僅限美式英語用戶使用。與此同時，蘋果同日還推出推出搭載 M4 晶片、也能使用 Apple Intelligence 和有各式色彩的 iMac，台灣上市日期未定，售價新台幣 44,900 元起。
消息傳出後，蘋果 (AAPL-US) 周一盤中股價上漲 1.39%，每股暫報 234.63 美元。
據了解，符合硬體設備配置要求的 iPhone、iPad 以及 Mac 都可使用 Apple Intelligence 功能，包含將 ChatGPT 服務整合到 Siri 和影像生成的下一批 Apple Intelligence 功能將於 12 月上線。
蘋果預料會在 12 月陸續增加支援語言，則包含澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國在地英文，而在 2025 年 4 月將支援更多國家地區語言，目前規劃支援語言包含中文、印度英文、新加坡英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文和越南文等。
蘋果本周公布的 AI 功能為第一波、較為常規和基礎的功能，例如整合到應用程式中用於摘要和重寫文字的「寫作工具」(Writing Tool)、照片中的 AI「圖像清理」(Clean Up)、文章與通知的摘要總結，以及重新設計後的 Siri 打字輸入體驗。預料在 12 月公布的新一波 AI 功能會更令人振奮，包括整合 ChatGPT 到 Siri 的服務中。
iMac 改 USB-C 接口 全版本記憶體升級至 16GB 支援 AI
至於新品方面，這是蘋果在發表搭載 M3 晶片的 iMac 僅一年後便推出的新款桌上型電腦，與經過重大重新設計之後的 2021 年版搭載 M1 晶片的 iMac 外觀相似，主要變化體現在配色方案、更換處理器與記憶體容量、用 USB-C 完全替換掉 Lightning 接口，也可選擇更先進的顯示器。
新款 iMac 電腦仍提供七種配色，即綠、黃、橙、粉、紫、藍和銀色，不過沒有採用更柔和的色調，而是將其調得更深，並提供顏色匹配的配件。
在 M4 晶片的選擇上，入門款機型配備 8 核心 CPU 和 8 核心 GPU，最終可升級成 10 核心 CPU 和 10 核心 GPU。所有型號的 RAM 系統記憶體都設定為至少 16GB，較先前版本翻倍，以便更流暢地支援 AI 體驗，最終可選擇升級為 32GB。起始電腦記憶體為 256GB，最終可付費升級為 2TB。
蘋果今年 5 月首次在新款 iPad Pro 中推出採用「第二代 3 奈米製程」的 M4 晶片，iMac 則在本周成為首款搭載這晶片的 Mac 電腦產品線。兩周前，蘋果也「意外」推出支援 AI、搭載 A17 Pro 晶片的 iPad Mini。
本周對蘋果意義重大，不僅推出重磅軟體和新設備，還將在周四 (31 日) 美股盤後公布 2024 會計年度第四季財報，據公司行銷長喬衛克 (Greg Joswiak) 暗示，本周可能還會發布更多搭載 M4 的新款 Mac 電腦。
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數開高 投資人靜待重磅美企財報與經濟數據出爐
- 〈財報前瞻〉Alphabet第三季營收成長恐放緩 競爭對手步步進逼核心業務
- 波音增資近190億美元 解決財務燃眉之急
- 傳Meta自研AI搜尋引擎 減少對Google和微軟依賴
下一篇