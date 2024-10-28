波音增資近190億美元 解決財務燃眉之急

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-28 19:42

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根據多家外媒周一 (28 日) 報導，波音啟動近 190 億美元的股票發售，為解決這家陷入困境的飛機製造商的流動性需求，避免信用評等被下調至垃圾級。

根據波音 (BA-US) 周一聲明，該公司提出出售 9,000 萬股普通股和約 50 億美元的存託股票。按照上周五每股 155.01 美元的收盤價計算，這次出售規模將略低於 190 億美元。

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截稿前，波音周一盤前股價上漲 0.57%，每股暫報 155.90 美元。該股今年迄今股價已下跌 40% 已上。

波音新任執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 正在努力應對因多年動盪和罷工影響而緊張的資產負債表，罷工目前已進入第七周且正在削弱該公司主要搖錢樹 737 Max 噴射客機的生產。波音需要注資來維持其投資級評等，並在罷工結束後為提高產量提供資金。

該公司在第四季將消耗約 40 億美元現金，使其全年自由現金流出達到約 140 億美元。這家飛機製造商預估明年上半年將繼續燒錢，因為重啟飛機工廠，包括其搖錢樹 737 Max 噴射客機的組裝線。

波音工廠的工人上周投票否決該公司最新的合約提議，其中包括在 4 年內加薪 35%。歐特柏格在 10 月 11 日發給員工的備忘錄中說，公司計劃裁員約 10%。

波音於上周三 (10 月 23 日) 獲得美國證券交易委員會 (SEC) 的批准，可以出售高達 250 億美元的股權和債務。該公司還簽署一項單獨的 100 億美元新信貸協議並且表示：「在我們應對充滿挑戰的環境時，可以獲得額外的短期流動性」。