領先業界 凱基證推專業ETF顧問認證課程
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 11:52
近年颳起 ETF 投資熱潮，國內上市 ETF 總受益人數今年突破 1,000 萬人大關，面臨日新月異的新 ETF 世代，凱基證券今 (28) 日宣布，打破傳統券商思維，領先業界推出專業 ETF 顧問認證課程 (ETFP)。
據證交所統計，國內每 4 位投資人就有 1 位投資 ETF 商品，此熱潮也帶動各種投資議題，並出現疑難雜症，如日前的高股息 ETF 募集熱潮、ETF 高度溢價情形等，凱基證券觀察，在紊亂複雜的環境下，投資人恐更不易找到適合自己的 ETF 商品。
為解決投資人痛點，凱基證率先與證基會合作籌辦專業 ETF 顧問認證課程 (ETFP)，為銷售人員導入媲美國外專業認證等級的培訓內容，而通過認證測驗的銷售人員，更將獲得專屬 ETFP 胸針徽章，以彰顯其身為專業 ETF 顧問須具備的專業素養與知識。
凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，致力成為國內首家 ETF 專業券商，要幫助投資人能以正確且有效的方式參與 ETF 市場。
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