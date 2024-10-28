領先業界 凱基證推專業ETF顧問認證課程

據證交所統計，國內每 4 位投資人就有 1 位投資 ETF 商品，此熱潮也帶動各種投資議題，並出現疑難雜症，如日前的高股息 ETF 募集熱潮、ETF 高度溢價情形等，凱基證券觀察，在紊亂複雜的環境下，投資人恐更不易找到適合自己的 ETF 商品。