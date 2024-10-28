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〈台股盤後〉台積電尾盤帶頭一口氣摜壓百點 收跌150點失守10日線

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 14:09

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〈台股盤後〉台積電尾盤帶頭一口氣摜壓百點 收跌150點失守10日線。(圖：shutterstock)

台股大盤今 (28) 日早盤強漲逾 200 點，最高來到 23547.12 點，然而美國大選和超級財報周在即，資金搖擺不定，在台積電走勢疲軟下，指數由紅翻黑，最後一檔下殺約一百點，收 23198.07 點，下跌 150.38 點，跌幅 0.64%，失守 10 日線，成交量 3282.75 億元。

電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 下跌 15 元，跌幅 1.41%，守住 1050 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 20 元，漲幅約 1.5%，鴻海 (2317-TW) 廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 約於平盤徘徊。


AI 類股受川普保護費論影響全面走弱，光通訊類股，聯亞 (3081-TW) 跌停、光環 (3234-TW)、上詮 (3363-TW) 跌逾 9%；機殼族群，迎廣 (6117-TW) 跌逾 5%，晟銘電 (3013-TW) 跌逾 3%、勤誠 (8210-TW) 跌近 2%；設備部分，萬潤 (6187-TW)、辛耘(3583-TW) 跌近 3%；散熱部分，雙鴻 (3324-TW) 跌逾 3%、奇鋐 (3017-TW) 跌逾 2%

今日大盤資金流入傳產，台塑四寶全面走紅，台塑 (1301-TW) 漲逾 3%，台化 (1326-TW) 漲近 3%，南亞 (1303-TW) 漲逾 2%，台塑化 (6505-TW) 漲約 1%；玻璃陶瓷類股部分，台玻 (1802-TW) 漲近 7%、中釉 (1809-TW)、凱薩衛 (1307-TW) 均漲約 1%。

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台積電1050-1.41%
萬潤439-2.88%
中釉21.550.70%
台玻19.856.72%
台塑化49.151.03%
南亞42.32.30%
台化39.652.99%
台塑48.553.63%
奇鋐648-2.41%
雙鴻672-3.31%
辛耘449-2.81%
勤誠287-1.88%
聯發科13351.52%
晟銘電157-3.38%
迎廣99.5-5.24%
上詮211-9.64%
光環47-9.96%
聯亞324-10.00%
台達電4050.75%
日月光投控161-0.62%
廣達3100.00%
鴻海215-0.46%
三芳42.3-8.84%

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