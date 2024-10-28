〈台股盤後〉台積電尾盤帶頭一口氣摜壓百點 收跌150點失守10日線

台股大盤今 (28) 日早盤強漲逾 200 點，最高來到 23547.12 點，然而美國大選和超級財報周在即，資金搖擺不定，在台積電走勢疲軟下，指數由紅翻黑，最後一檔下殺約一百點，收 23198.07 點，下跌 150.38 點，跌幅 0.64%，失守 10 日線，成交量 3282.75 億元。