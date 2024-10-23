康和證拿下玉山獎全國首獎 為非金控券商首見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 18:22

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康和證券董事長鄭大宇表示，感謝國家玉山獎評審委員對康和的肯定，康和證券集團即將邁向 35 周年，是一個重要的里程碑，也是一個超越過去追求卓越的新起點。

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鄭大宇強調，未來將打造出一個好感化、年輕化和數位化的康和，用專業成就客戶的財富，用康和的價值創造客戶的價值。

本屆國家品牌玉山獎中，康和證榮獲「傑出企業類」、 「傑出企業領導人 - 鄭大宇董事長」、「最佳人氣品牌類: 康和卡好通」等獎項，更「傑出企業類全國首獎」肯定，是全國首獎設立 15 年來首家獲獎的非金控券商。

而在 112 年度機構投資人盡職治理資訊揭露，康和證首度進榜，是唯一上榜的上櫃證券商。

鄭大宇表示，金融科技創新和整合推動 ESG，是證券業未來發展兩大基石，將發展多元金融商品，朝普惠金融與財富管理中心雙目標邁進，同時推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理，落實永續經營。