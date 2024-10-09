凱基金董座親曝更名緣由 One KGI試辦中拚明年擴及全台

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 23:03

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凱基金控 (2883-TW) 今 (9) 日舉辦更名記者會，董事長王銘陽吐露，以往經常因品牌識別問題遇到困擾的狀況，未來將發揮 One KGI 精神，以全方位金融服務陪伴客戶，中華開發資本名稱則會繼續保留在這片土地上，不會為更名而更名；總經理楊文鈞也透露，One KGI 計劃已在北中南五、六個地區進行試辦，希望 2025 年 1 月推行到全台據點，未來也將轉型消費型金控公司。

中華開發於 1959 年成立，1999 年才更名工業銀行，後來併購萬泰銀行、中國人壽等公司，但因金控及旗下子公司品牌名稱眾多，讓外界常常搞不清楚真正的業務內容。董事長王銘陽憶及，某次於音樂會上遇到知名電子業大老賢伉儷，身上只攜帶中國人壽名片，被對方詢問這是國營的嗎？事實上，中壽已有近 60 年歷史，卻還被這樣問。

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另外，在很多場合上，拿出中華開發金控的名片，很多人會說，「我買過你們家股票，但不知道你們在做什麼」。王銘陽說，必須花很多時間在解釋公司，旗下有銀行、證券等業務，相信許多同仁也都碰到這樣的窘境。

王銘陽說，我們今年初先更名為凱基人壽，開發金控更名為凱基金控，四個子公司都叫凱基，這對我們來說很重要，總經理楊文鈞推動 One KGI 精神，就是希望客戶不管到哪家子公司，需要服務都會提供，不會說到銀行時被拒絕證券服務，每一個點都能一併服務客戶，剛開始困難重重，但我們從銀行、證券先著手，人壽、投信也會慢慢開始加入，提供一站式服務，這是最終目標，需要所有同仁一起來努力。

至於開發資本為何沒有一併改名？王銘陽解釋，事實上，他的客戶都還是法人客戶，「中華開發」這個名字擁有 65 年歷史，這是我們珍惜的名字，不能為更名而更名，希望能繼續保留在這片土地上，中華開發從工銀轉變而來，保留名稱具有歷史意義。

楊文鈞會後受訪時說明 One KGI 推動進程，其實在 10 月 1 日已開始試辦，選定了五、六個地區進行試辦，遍及北中南，相信一定還有很多我們沒有想到的問題會出現，必須一一去解決，希望 2025 年 1 月，正式在全省推出 One KGI 的服務，區域內一定會有證券分公司、銀行分行或壽險通訊處，各子公司同仁之間感情的培養也是很重要。

楊文鈞直言，開發金是工銀出身，一直以來都是企業客戶，我們的 DNA 確實沒有消費端這一塊，這是我們努力的方向，現在大家看到可能只是更改名字，從開發金變成凱基金，但對我們來說，這是一個很大的策略性上的改變，傳遞給客戶的品牌價值是什麼，現在不便透露太多細節，但會投入很多，相信未來幾個月會越來越像一個消費型的金控公司。

楊文鈞說明，我們希望每一位財富管理客戶都有一個負責的 RM，這個 RM 可能在證券或銀行，主要看客戶在哪，我們比較在乎的是客戶的體驗，舉例來說，假設客戶在跟銀行 RM 聊天時，提及想買 ETF，以往都會直接轉介到證券子公司，未來希望讓客戶體驗更簡化，若是證券客戶有一些房貸、存款的需求，他不需要再另外去銀行找 RM，證券端的 RM 就可以直接來幫他服務。

未來的財管客戶，不管要買人身保險、台股或基金產品，抑或是複委託、外幣業務，只需一個主要窗口即刻，把需求提出來後，就由那個窗口來幫他對內做協調，客戶無須自己跑銀行、跑證券、跑保險公司，不過，所有的執行還是要符合政府規定，各子公司的要求不一樣，此外，客戶要有這種一站式體驗時，也必須先接受同意共同行銷。

至於推動 One KGI 一站式客戶服務是否設定短中長期目標？楊文鈞說，內部確實有立下目標，但要推動這件事，同仁的訓練及 KPI 都要做一定的修改，讓大家不覺得這是個零和遊戲，反而是變成大家一起把餅做大，雖然一句話講得很簡單，但其中有上百個細節，像是從 IT 面來看，客戶資訊如何歸戶，同仁績效如何歸戶，除了為本身子公司帶進業績，也為其他子公司帶進多少業績，有很多很多細節，我們花了大概半年的時間來一個一個解決。

凱基銀行是否考慮發聯名卡？楊文鈞說，任何的機會都不會放棄，上次法說會時也有講過，凱基的人壽、證券都是相對規模比較大的子公司，希望他們可以注重在成長及獲利上，平衡的成長，規模較小的銀行與投信，則是以增長規模為主要目標，因此，如果有好的機會，讓我們可以增加好的優質客戶，也都不會放棄。