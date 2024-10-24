需求超預期強勁 赫伯羅德上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-24 19:44

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德國航運巨擘赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 周四 (24 日) 上調全年獲利預期，原因是需求比預期強勁而且運費上漲。該公司預估，今年全年稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 介在 46 億至 50 億美元區間，高於先前預估的 35 億至 46 億美元。

儘管如此，赫伯羅德仍表示考慮到非常不穩定的運費和主要地緣政治挑戰，預測會受到高度不確定的影響。

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自去年年底以來，葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 襲擊往來紅海的國際貨輪，讓航運公司把原定蘇伊士運河航線改繞非洲好旺角，此舉不僅延長航運時間，也讓運費水漲船高。

赫伯羅德發言人表示：「運輸時間要長得多，這就是為什麼我們需要更多運力、購買運力。儘管如此，需求還是相對較高，先前運力不足或現在依然不足。」

該名發言人補充說：「當運力相對緊張時，運價就會上漲。遠東至歐洲航線的情況尤其如此。」