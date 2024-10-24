〈美股熱門股〉蘋果盤中股價跌逾2% Vision Pro減產、iPhone 16訂單減少

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 03:00

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蘋果周三 (23 日) 受到多個利空消息重擊，盤中股價跌逾 2%。有外媒報導指出蘋果因 Vision Pro 太貴不好賣決定縮減產量，再加上蘋果分析師郭明錤稱從去年第四季到今年上半年 iPhone 16 訂單減少，預料接下來幾季 iPhone 產量都會低於去年同期。

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太貴、不好賣！蘋果大砍 Vision Pro 產量

根據《The Information》援引知情人士消息報導，蘋果自今年初夏以來大幅縮減 Vision Pro 產量，有可能在今年底前完全停產該頭戴裝置的現有版本。

報導指出，蘋果此舉表明目前版本的 Vision Pro 太貴不好賣，所以打算做個平價版，比較貴的版本到年底就不生產了。不過這也透露蘋果有足夠的存貨來賣，所以不急著生產。值得注意的是，蘋果還停止第二代 Vision Pro 的升級研發工作至少一年。

據了解，蘋果已通知 Vision Pro 組裝商立訊精密將產量從每天 2,000 個減至約 1,000 個。雖然蘋果的高階頭戴裝置產品開發現在暫時擱置，但分析師和參與 Vision Pro 供應鏈的人士說，蘋果可能還是會做一些小更新，例如改變其外觀設計。

郭明錤稱 iPhone 16 訂單減少

與此同時，天風國際證券分析師郭明錤周三援引產業調查稱，從 2024 年第四季到 2025 年上半年，iPhone 16 的訂單減少了約 1,000 萬台，主要是那些不是 Pro 版的手機受影響。因為這樣，現在預計 2024 年下半年 iPhone 16 的生產量是 8,400 萬台，比以前估計的 8,800 萬台要少。

根據這些減少的訂單，現在預計 2024 年第四季、2025 年第一季和第二季的 iPhone 總產量分別約為 8,000 萬台、4,500 萬台和 3,900 萬台，這些數字都比去年同期少。相較之下，2023 年第四季、2024 年第一季和第二季的產量分別約為 8,400 萬台、4,800 萬台和 4,100 萬台。

另外，iPhone SE4 手機的大規模生產將在 2024 年 12 月開始，預計從 2024 年 12 月到 2025 年第一季的產量約為 860 萬台。

郭明錤表示，儘管蘋果減少 iPhone 的生產量，但今年最後一季的 iPhone 收入可能還看不出來減產影響，但預計 2025 年上半年的 iPhone 收入會面臨壓力。大多數提供 iPhone 零件的供應商可能從 2024 年第四季末開始就會感受到壓力，到 2025 年上半年影響會更明顯。

此外，一些市場參與者很樂觀，認為蘋果 Apple Intelligence 可能很快就會大幅提高 iPhone 的出貨量。然而，蘋果最近的訂單減少表明這種樂觀的預期可能短期內不會實現。