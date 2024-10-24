沙國邀請伊朗在紅海軍演 牛彈琴：不排除在下一盤大棋

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-24 15:00

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毫無疑問，這是罕見一幕。

一年多前，這兩個國家劍拔弩張，還似乎是不共戴天的敵人；一年多後，這兩個國家欣然攜手，要聯合軍事演習了。

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哪兩個國家？

老冤家伊朗和沙烏地阿拉伯。

伊朗海軍司令伊拉尼周二（22 日）表示，沙國邀請伊朗在紅海進行聯合軍演。

這件事，沙國主動拋出橄欖枝，伊朗積極響應。

除了軍演，兩國還表示，將邀請對方參觀自己的港口。

之所以說「罕見」，是因為這件事如果成真，這將是這兩個中東大國間第一次舉行雙邊聯合軍演。

關係沒到一定程度，那是絕對不可能軍演。

沙國和伊朗為什麼要軍演呢？

世人必須要了解一下大背景。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周四表示，中東，毫無疑問現在就是亂世，加薩血流滿地，黎巴嫩炮火連天。以色列還引而不發，但肯定會猛烈報復伊朗。

伊朗在緊急行動。伊朗外長阿拉格齊馬不停蹄，走訪了約旦、敘利亞、科威特、埃及、沙國等鄰國，要求中東國家團結起來，共同面對以色列的威脅。

按照伊朗的說法，沙國在內所有鄰國，都已經向伊朗保證，不會允許以色列和美國利用領土和領空來對付伊朗。

大敵當前，伊朗在迅速調整立場，加快改善與鄰國關係，尤其是伊朗和沙國的關係。

沙國也有焦慮。

中東戰火肆虐，不斷蔓延，一個重要原因，就是美國偏袒以色列，沒有誠意緩解中東緊張局勢。國家利益至上，沙國等阿拉伯國家也主動加強與伊朗接觸，避免爆發更廣泛的戰爭。

所以，沙國也是審時度勢，邀請伊朗參加紅海軍演。

紅海在哪裡？

看一下世界地圖，紅海就在沙國、葉門、埃及等國之間，還有狹長水道前往約旦和以色列。

「牛彈琴」認為，沙國邀請伊朗軍演，不排除是在下一盤大棋，釋出改善沙國與葉門叛軍胡塞關係的信號。

葉門內戰，確實也到了該轉變的時候了。有了伊朗的配合，沙國也可以從葉門全身而退。



沙國和胡塞是死敵，在葉門血戰多年，各有勝負，伊朗則是胡塞最大的靠山。

「牛彈琴」說，在這個關鍵時刻，沙國特意邀請伊朗軍演，毫無疑問，最憤怒的就是美國和以色列，這是背後一刀啊！