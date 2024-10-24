〈美股早盤〉特斯拉開盤漲逾16% 帶動標普500指數、那指走高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 21:39
美股主要指數周四 (24 日) 漲跌互現，其中標普 500 指數和那斯達克指數開盤走高，從前一交易日的拋售中反彈，特斯拉 (TSLA-US) 樂觀的財測提振股指，該股盤前漲逾 16%。
截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.6%。
美股開盤前主要指數期貨走高，交易員分析一系列企業財報，尋找有關美國經濟健康狀況線索。標普 500 指數期貨上漲 0.4%、那斯達克 100 指數期貨上漲 0.8%、道瓊指數期貨變化不大；美國 10 年期公債殖利率下降 3 個基點至 4.21%。
在數據顯示美國初領失業金人數連續第二周下降後，股市幾乎沒有變化。颶風襲擊美國南部大片地區導致許多人失業，但也可能無法立即申請救濟，導致每周數據波動。華爾街正在等待製造業和服務業的報告。
The Sevens Report 分析師 Tom Essaye 表示：「如果數據符合預期（所以不會太好也不會太壞），這是今天股市和債市持續反彈的最佳結果。」
截至台北時間周四（24 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 79.48 點或 0.19%，暫報 42,435.47 點
- 那斯達克綜合指數上漲 65.17 點或 0.36%，暫報 18,341.82 點
- 標普 500 指數上漲 10.02 點或 0.17%，暫報 5,807.44 點
- 費半上漲 27.74 點或 0.54%，暫報 5,159.11 點
- 台積電 ADR 下跌 0.52% 至每股 199.81 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.22%
- 紐約輕原油上漲 0.42% 至每桶 71.07 美元
- 布蘭特原油上漲 0.49% 至每桶 75.33 美元
- 黃金上漲 0.92% 至每盎司 2,754.50 美元
- 美元指數跌至 104.06
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 16.08%，至每股 248.00 美元
特斯拉盤前股價大漲 14%，第三季實現營收為 251.8 億美元，年增 8%，但略低於市場預期的 253.7 億美元；實現淨利約 21.7 億美元，年增 17 %，明顯超出分析師預期；營業利益率為 10.8%，高於去年同期的 7.6%。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.05%，至每股 141.03 美元
輝達在印度 AI 高峰會上宣布擴大與印度企業合作，並針對當地市場推出輕量級 AI 大模型。輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，輝達在印度的運算能力將比一年前成長近 20 倍，並將在該市場持續投入運算基礎設施。
優比速 (UPS-US) 早盤股價上漲 9.01%，至每股 143.25 美元
優比速 (United Parcel Service) 周四公布第三季獲利成長，因為假期前銷量反彈提振了收入。而削減成本則有助抵消了消費者轉向更便宜的遞送選擇所帶來的利潤損失。這家被視為全球經濟領頭羊的包裹遞送公司上季調整後每股獲利為 1.76 美元，而去年為每股 1.57 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 10 月製造業 Markit PMI 初值報 47.8，預期 47.5，前值 47.3
- 美國 10 月服務業 Markit PMI 初值報 55.3，預期 55.0，前值 55.2
- 美國 10 月綜合 Markit PMI 初值報 54.3，前值 54.0
- 美國上周初領失業金人數報 22.7 萬，預期 24.3 萬，前值 24.2 萬
- 美國上周續領失業金人數報 187.7 萬，預期 188 萬，前值 186.9 萬
華爾街分析：
就在美股迭創新高之際，高盛預測，在經歷過去十年的高成長期後，美股將遭遇「失去的十年」。對此，華爾街長期多頭、投資顧問公司 Yardeni Research 的總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 表示，高盛對美股未來十年低回報的預測過於保守。
雅迪尼表示，隨著美國經濟以每年 3% 的速度成長，加上通膨率降至 2% 左右，未來十年美股的平均年化報酬率應該接近 11%。
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