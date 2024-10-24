歐元區10月製造業PMI仍低迷 德法數據兩樣情

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 20:30

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標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行 (HCOB) 周四 (24 日) 公布 10 月歐元區、德國與法國採購經理人指數 (PMI) 初值，其中歐元區製造業生產持續低迷、服務業擴張放緩，另外德國製造業頹勢有所緩解，但失業人數增加，而法國新業務總量大幅下降，商業活動加速萎縮。

歐元區 10 月 Markit PMI 報告：

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製造業 PMI 初值報 45.9，預期 45.1，前值 45。

服務業 PMI 初值報 51.2，預期 51.5，前值 51.4。

綜合 PMI 初值報 49.7，預期 49.7，前值 49.6。

由於需求下降導致歐元區製造業生產持續低迷，連續第 19 個月下降，且速度明顯加快。另一方面，歐元區服務業維持正成長，10 月商業活動略有增加。不過，由於新訂單連續第二個月減少，擴張速度放緩至 8 個月來最低。

漢堡商業銀行首席經濟學家戴拉盧比亞 (Cyrus de la Rubia) 表示，歐元區陷入困境，經濟連續第二個月小幅萎縮，製造業的持續低迷基本上被服務業的小幅成長所抵消。

對於歐洲央行 (ECB) 來說，最新數據帶來一個不受歡迎的驚喜。服務業的通膨率可能繼續居高不下，因為 10 月份的成本和銷售價格上漲速度快於上個月。這可能是由於持續的薪資壓力，這對服務提供者的影響尤其嚴重。

戴拉盧比亞指出，所有這些都支持了這樣一種觀點，即歐洲央行 12 月份可能只會將基準利率下調 1 碼 (25 個基點)，而不是一些人一直在談論的 2 碼 (50 個基點)。

德國製造業頹勢有所緩解

德國 10 月 PMI 均優於預期與前值，儘管 10 月產出下降速度略有放緩，但就業率下降速度仍持續加快，勞動力出現近 4 年半以來的最大降幅。

德國 10 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 42.6，預期 40.8，前值 40.6

服務業 PMI 初值報 51.4，預期 50.6，前值 50.6

綜合 PMI 初值報 48.4，預期 47.6，前值 47.5

德國 10 月綜合 PMI 指數從 9 月的 7 個月低點回升。儘管如此，該指數仍連續 4 個月低於 50 的榮枯線。

製造業產量下降的速度儘管與上月相比略有緩解，但仍處於歷史高點。服務業表現出一定的韌性，連續 8 個月成長，但整體而言仍只是溫和上升。

由於潛在需求持續疲軟，新業務流入量連續第五個月下降，但下降速度較 9 月減緩。製造業持續引領下降趨勢，服務業的新業務連續第二個月下降。

值得注意的是，由於製造業工廠又一輪明顯的裁員，再加上服務業失業率略有加快，勞動力數量下降的速度達 2020 年 6 月以來最快。

戴拉盧比亞說：「第四季的開局好於預期。我們可能開始看到製造業的曙光。與 9 月相比，惡化速度有所放緩。製造業很可能會在第四季繼續陷入衰退，但明年可能會以更好的基礎開始。」

法國經濟第四季初仍處於萎縮狀態

法國 10 月綜合 PMI 跌至 2024 年以來新低，連續第二個月低於 50 的榮枯線，商業活動以 1 月以來最快的速度萎縮。

法國 10 月 Markit PMI 報告：

服務業 PMI 初值報 48.3，預期 49.9，前值為 49.6

製造業 PMI 初值報 44.5，預期值 45，前值 44.6

綜合 PMI 初值報 47.3，預期值 48.9，前值 48.6

由於新訂單流入急劇下降，製造商和服務提供者都報告稱，當月產量下降。新業務總量以今年迄今最快的速度下降，且製造業降幅快於服務業；出口市場需求也大幅下降。對非國內客戶的銷售額以 2020 年 5 月以來最快的速度下降，與 2023 年 10 月的水準持平。

與此同時，成本壓力保持溫和，投入價格的通膨率降至近 4 年來的最低，但產出價格小幅上漲。新業務加速下降，導致法國公司進一步減少積壓訂單。 10 月份待處理訂單為連續第 15 個月減少。

漢堡商業銀行的調查也顯示，法國企業信心下滑，成長預期處於 11 個月來的最低水準。製造業的前景尤其悲觀，企業的悲觀程度達到 2020 年 5 月以來的最高水準。

漢堡商業銀行經濟學家 Tariq Kamal Chaudhry 表示：「第四季開始時，法國經濟仍陷於衰退，第三季的挑戰仍在繼續。國內和國際訂單量均未顯示出復甦的跡象。尤其令人擔憂的是未來 12 個月的預期產量進一步下降。」